War Speeches: Росія відступає та знову хоче переговорів

Минулого тижня (5–11 вересня) ЗСУ продовжили контрнаступ та досягли значного успіху на різних ділянках фронту, особливо на Харківщині, де вони звільнили низку населених пунктів та змусили суперника відступити з більшої частини захопленої ними області. Втім, російське військове керівництво своєї поразки не визнає, а відступ називає згортанням і передислокацією військ.

На фоні успіхів українського контрнаступу російські політики все частіше говорять про необхідність переговорів для завершення війни, але вже більше не наполягають на тому, що вони мають відбутися на умовах росії.

Кремлівські чиновники пом'якшили свою позицію – вони хочуть, щоб інтереси росії не постраждали. Втім, Україну це не вразило. Українські політики зайняли жорстку позицію: переговори можливі лише тоді, коли росія покине всі окуповані території, зокрема Крим, і перестане поводитися як терорист.

Крім того, росія хоче згорнути "зернову угоду" і розпочала кампанію дезінформації проти України, аби відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати нашу державу в очах світу та мінімізувати спротив своєму вторгненню. З цією метою росія поширює повідомлення про те, що Україна нібито майже не продає агропродукцію в Азію й Африку. Втім, у Києві спростували цю інформацію та оприлюднили дані, які свідчать, що з України "зерновим коридором‎"‎ вже вийшло 102 судна. В країни Азії вирушили 54 судна з 1,04 млн т зерна, в Європу – 32 з 0,85 млн т, а в Африку – 16 із 0,47 млн т.

Також росія погрожує ЄС холодною зимою. Москва стверджує, що не може постачати газ у Європу через нібито несправність "Північного потоку". Але якщо санкції знімуть, то, мовляв, росія швидко все поремонтує.

В "Газпромі" офіційною причиною зупинки постачання газу назвали виявлений "витік мастила" в турбіні. Втім, виробник турбін "Siemens Energy" спростував цю інформацію, заявивши, що витоки нафтопродуктів, про які говорить "Газпром", не можуть призвести до припинення роботи газопроводу.

Успіх українського контрнаступу

На початку вересня українські війська пішли в контрнаступ на кількох напрямках. Протягом останнього місяця у публічному просторі поширювалася інформація, що основним напрямом удару ЗСУ стане південь, а головною метою буде звільнення Херсона та інших окупованих територій на правому березі Дніпра.

Лунало це цілком переконливо, адже українські війська інтенсивно обстрілювали мости, які забезпечують логістику російської армії, та завдавали ударів по військових базах і складах окупантів. Саме тому в такий план повірили як українські громадяни, так і керівництво російської армії, яке, остерігаючись контрнаступу, перекинуло під Херсон додаткові сили з інших напрямків.

Втім, неочікувано для російської армії головним напрямком удару ЗСУ став Харків. Українським військам вдалося здобути значного успіху та звільнити кілька важливих населених пунктів.

"Збройні Сили продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв. км повернуто під контроль України. На харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали 'Масква', 'Омск' і 'Пітєр', дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ", – написав у себе в Telegram очільник ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Росіяни традиційно не визнають поразок. Вони продовжують шукати "креативних" способів назвати свій відступ так, щоб не називати його відступом.

Раніше вони використовували термін "акт доброї волі": спершу – на позначення свого відходу з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а потім – з острова Зміїний. Натомість на Харківщині свій відступ росія охрестила згортанням та передислокацією військ. Мабуть, у російському Міноборони вирішили, що громадянам простіше пояснити перегрупування, ніж "акт доброї волі".

"Протягом трьох діб проведена операція зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію ДНР, проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів", – йдеться в повідомленні російського Міноборони.

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Кремль пом'якшує риторику щодо можливих переговорів, але Україну це не вразило

4 вересня речник російського президента дмітрій пєсков пом'якшив свою риторику щодо можливих переговорів. Раніше він заявляв, що росія готова до перемовин з Україною лише на своїх умовах, що фактично передбачало капітуляцію для нашої країни за російським планом. Тепер політик говорить:

"Будь-яка конфронтація закінчується розрядкою. Будь-яка кризова ситуація закінчується за столом переговорів. Так буде і цього разу. Це навряд станеться скоро, радше – пізно. Але все таки станеться. Інша справа – ми матимемо безцінний досвід та науку, як вести з ними діалог. Не те, що на наших умовах, а таким чином, щоб наші інтереси ніяк не постраждали".

Слова пєскова не залишилася непоміченими в Україні, але нікого з політичного керівництва країни вони не вразили.

У Києві переконані, що, враховуючи ситуацію на фронті та посилення міжнародної ізоляції росії, потенційні переговори мають відбутися на умовах України і тільки після перемоги нашої країни у війні.

"Ще раз нагадаю базову аксіому. Перемовини можливі, але лише на умовах України: після повернення територій та ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що "пташенята путінського гнізда" не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки ‘200-х’ своїми рекрутами…" – написав у себе в Twitter Михайло Подоляк.

Ще жорсткіше висловився Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Yalta European Strategy (YES), які відбулася 10 вересня у Києві. Він зазначив, що Україна не має наміру починати переговори з рф та закликав Захід не вірити у будь-які обіцянки путіна.

"Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись у чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо дозволити собі зупинитися!.. До того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася", – сказав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що домовлятися з росією зараз немає сенсу, бо вона не виконує жодного взятого на себе зобов'язання.

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть, А з росіянами не можна домовлятися – не ясно, чи вони щось виконають. Ми вважаємо, що не виконають", – пояснив Президент.

Щодо можливостей дипломатії Президент України зазначив, що спочатку потрібно, аби рф покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни.

"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Володимир Зеленський.

Тоді ж про переговори заговорив і міністр закордонних справ росії сєргєй лавров. Уже наступного дня, 11 вересня, росія завдала ракетного удару по одній із найбільших ТЕЦ в Україні, внаслідок чого без струму залишилося кілька областей.

Погодьтеся, дивна демонстрація готовності до діалогу. Навряд чи після таких дій росія може розраховувати на переговори. Ця війна демонструє: що більше росія своїми діями намагається залякати Україну, то більшу протидію вона отримує.

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путін хоче переглянути зернову угоду, бо вважає, що його обдурили

Британська розвідка стверджує, що росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню.

У межах цієї кампанії російський президент владімір путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив про необхідність обмежити напрями вивезення продукції "зерновим коридором" із території України, бо все зерно начебто прямує до ЄС, а не до країн, що розвиваються, як передбачалося раніше.

За словами путіна, "якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, практично все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не в країни, що розвиваються, і найбідніші, а в країни ЄС".

"За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка якраз і передбачає допомогу країнам, які найбільше потребують, завантажено всього 2 кораблі. Підкреслю, лише 2 з 87. І на них було вивезено 60 тисяч тонн продовольства з 2 мільйонів тонн. Це всього 3%, які спрямовані до країн, що розвиваються", – додав російський диктатор.

Втім, слова путіна, що й не дивно, не відповідають дійсності. Їх спростував Президент України Володимир Зеленський. 7 вересня у своєму вечірньому зверненні він назвав путінську репліку "відверто брехливою заявою" та зазначив, що з України "зерновим коридором‎"‎ вже вийшло 102 судна до Азії, Африки та Європи. В країни Азії прямували 54 судна з 1,04 млн т зерна, в Європу – 32 з 0,85 млн т, а в Африку – 16 з 0,47 млн т.

Крім цього, Володимир Зеленський наголосив, що Україна продає продовольство у всі країни, які цього потребують, зокрема тим, які поки що утримуються від допомоги Україні у війні проти росії. Також Президент запевнив, що Україна була, є і надалі буде гарантом світової продовольчої безпеки.

"На відміну від росії, ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує. Ми підтримуємо всіх людей, усі країни. І ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги. Ще раз наголошую: Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки"‎, – наголосив він.‎

росія продовжує енергетичний шантаж країн ЄС

росія почала лякати ЄС холодною зимою, щоб спробувати зняти західні санкції, які, попри всі заяви російських політиків, виявилися болісними для економіки рф. Так, 5 вересня речник кремля дмітрій пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки Захід не зніме санкції.

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем із прокачуванням, не існує", – сказав пєсков.

За словами російського політика, через санкції вся робота трубопроводу "тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування" і через санкції це зробити неможливо.

Нагадаємо, що 2 вересня росія зупинила постачання газу в країни ЄС через нібито несправність "Північного потоку".

В "Газпромі" офіційною причиною зупинки постачання газу назвали виявлений "витік мастила" в турбіні. Втім, виглядає так, що такий привід – формальний. Це підтверджує і компанія – виробник турбін "Siemens Energy", яка заявила, що витоки нафтопродуктів, про які говорить "Газпром", не можуть призвести до припинення роботи. Так у компанії прокоментували заяву "Газпрому" про те, що експортний газопровід повністю зупинять до повного ремонту обладнання, оскільки виявлені "Ростехнаглядом" несправності не дозволяють забезпечити безпечної експлуатації останнього діючого газоперекачувального агрегату, пише "Дзеркало тижня" з посиланням на Reuters.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни, і їх можна усунути на місці. Це не є причиною зупинки газопроводу", – йдеться в заяві "Siemens".

В Україні розділяють думку про надумані причини зупинки трубопроводу та наголошують, що енергетичний шантаж – це інструмент російської політики, спрямованої на те, щоб зруйнувати стабільність та добробут у Європі, а також похитнути європейську єдність та змусити країни ЄС перестати підтримувати Україну у війні.

"Своїм енергетичним шантажем путін хоче зруйнувати стабільність і добробут кожного дому в Європі. Ті, хто пропонує поступитися, лише створюють додаткові проблеми. Умиротворення путіна шляхом продажу України – це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності", – написав Кулеба у себе в Twitter.

Риторику пєскова підтримав і його безпосередній керівник – владімір путін, який 7 вересня на Східному економічному форумі у Владивостоці зазначив, що росія готова вже завтра відновити роботу "Північного потоку", якщо їй повернуть відремонтовану турбіну.

Крім того, російський президент відреагував на плани Єврокомісії встановити граничну ціну на російський газ, а також наміри країн G7, які погодили впровадження механізму обмеження цін на експорт російської нафти. путін традиційно пригрозив Європі холодною зимою. Глава держави зазначив, що росія не буде виконувати рішення, які суперечитимуть чинним контрактам.

"І взагалі ми нічого не будемо постачати, якщо це суперечить нашим інтересам, і нам залишиться тільки одне – як у відомій російській казці промовляти: 'Мерзни, мерзни, вовчий хвіст'", – зазначив російський диктатор.

Тільки от російський президент, мабуть, забув, про що йдеться у казці, яку він процитував, і хто там позитивні й негативні персонажі. Слова про вовчий хвіст належать лисиці, яка обманула вовка та порекомендувала йому ловити рибу взимку в ополонці на хвіст. Вовк послухав і втратив хвіст, який залишився в замерзлій ополонці. Потім зрозумів, що його обдурили, і дав лисиці прочуханку, а рибу його навчили ловити.

Якщо путін порівнює себе з лисицею з цієї казки, то він має пам'ятати, що хоч вона і хитра, але у підсумки лишилася ні з чим. І без рибки, і без друзів.

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