Зеленський – окупантам: Ми будемо з газом, світлом, водою, їжею і без вас

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами цивільної інфраструктури, внаслідок яких знеструмлено низку областей.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти.

Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській – часткові проблеми з живленням".

Деталі: Зеленський запитав росіян, чи вони досі думають, що зможуть налякати, зламати, схилити до поступок українців і чи вони так нічого й не зрозуміли.

Дослівно: "Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство".

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Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!".

Більше деталей: Президент також опублікував відео наслідків російських обстрілів у неділю ввечері.

Що передувало: У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині.

Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.