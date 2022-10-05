Успішні і фейкові замахи. Як наше підпілля допомагає ЗСУ і лякає ФСБ

За понад 200 днів війни українські партизани і ЗСУ провели низку успішних операцій, внаслідок яких були знищені як політики-зрадники, так і правоохоронці-колаборанти.

Для українського підпілля і ЗСУ найбільш результативним був серпень. Чотирьох зрадників ліквідували, а також скоїли три замахи, які згодом, ми впевнені, вдасться довести до логічного фіналу.

Рух ЧЕСНО, який веде Реєстр держZрадників, проаналізував, кого і в який спосіб знищило наше підпілля, а на кого оголошено посилене полювання.

Найбільше ліквідованих державних зрадників — представники вже забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Але у цьому списку є й представники Блоку Володимира Сальдо, Опоблоку, "Нашого краю", нардеп-ексрегіонал та представник "Слуги народу".

У Реєстрі держZрадників ми ввели окрему рубрику "Мертві". З огляду на те, що у ЗМІ може з’являтися недостовірна інформація про результативність замахів, Рух ЧЕСНО вносить у цей список тих зрадників, чию смерть підтвердили офіційні джерела.

Спроби знищити колаборантів за допомогою вогнепальної зброї були на 100% вдалими. Закладення вибухівки в авто дає поки 50-відсоткову ефективність. Що ж до вибухівки, яку закладали в будинок чи приміщення, то після неї колаборанти, як правило, на жаль, виживали.

Початок осені став дуже важливим для нашого підпілля і ЗСУ, оскільки рашисти за допомогою колаборантів готували псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях. Саме тому СтратКом ЗСУ поставив пріоритет знищити тих, хто в цьому допомагає ворогу.

Так, 9 вересня повідомили про вбивство Юрія Онищука, який у попередньому скликанні був депутатом проросійської партії "Опоблок" у Мелітопольській міськраді. Крім нього у стратегічному пріоритеті залишаються, зокрема, Галина Данильченко, Євген Балицький, Олександр Фалько.

До слова, Балицький 26 вересня після "псевдореферендумів" повідомив про те, що отримав партійний квиток "єдиной расії".

Для нашого підпілля однією з головних цілей залишається екснардеп Володимир Сальдо. У ЗМІ були повідомлення про те, що на нього скоїли низку замахів.

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"У Херсоні спробували вчинити замах на "голову" окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо. Нічого, Сальдо. Це вже не перший замах на тебе. Наступний буде те що треба", – написав тоді речник ОВА Сергій Братчук у своєму телеграмі.

У ЗМІ була оприлюднена інформація про ймовірне отруєння Сальдо представниками ФСБ. Але згодом повідомлялося, що це лише прикриття для самого Сальдо, якого могли усунути з посади "голови" окупаційної адміністрації через крадіжку.

Також у медіа з’являлася інформація про те, що помер Віталій Гура, який у 2015 році балотувався до Херсонської міськради від партії "Соціалісти". Це виявилося фейком, який поширювало російське РИА "Новости" – нібито Гуру вбили з пістолета.

Пізніше Гура з’явився в ефірі одного з телеканалів, де розповів, що так його рятувала від замаху ФСБ.

Це не єдиний випадок, коли спецслужби росії намагаються врятувати зрадників, але вони значно поступаються ефективності нашого підпілля.

Українське підпілля і ЗСУ доволі якісно відпрацьовують ліквідацію не лише політиків-колаборантів, а й правоохоронців-держзрадників.

Безумовно, одним із найбільших здобутків є знищення Ольги Качури (Корси) у Горлівці. Це зрадниця, яка була експідполковницею МВС України і перейшла на бік ворога ще 2014 року. Корса керувала обстрілами Слов’янська та Дебальцевого, Новолуганського, де були цивільні.

"Подихала в важких муках від отримання численних поранень. Карма дістала її", — написали в телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".

Ще одним серйозним успіхом стала смерть "генпрокурора" Сергія Горенка, який працював у наших правоохоронних органах з 2003 року. Фатальний для Горенка вибух пролунав просто в його кабінеті. Разом з ним загинула його "заступниця" Катерина Стегленко. За декілька днів до повномасштабного вторгнення Горенко стріляв по Станиці Луганській, яку тоді контролювала Україна.

Прикордонника Андрія Рижкова знайшли повішеним. По суті це поки унікальний метод вкорочення віку колаборанта. Українці після прочитання таких новин дякують партизанам.

Рижков до того, як його знайшли повішеним, перейшов на бік ворога і став головою "поліції" з боку окупантів.

Але і у випадку з правоохоронцями не обійшлося без фейків. Так, деякі ЗМІ поширили інформацію про вбивство Сергія Томка, який до 2020 року працював у патрульній поліції, а після 24 лютого 2022 року перейшов на бік ворога. Про те, що це фейк, повідомив Віталій Гура, який наголосив на тому, що Томка, як і його, намагаються вберегти від реального замаху і тому поширили цю інформацію.

Рух ЧЕСНО досліджував, як формувався інформаційний спротив в Україні, у своєму матеріалі "Бий окупанта".

Більше зразків інформаційного спротиву, які закликають нищити ворога, є на онлайн-виставці в Музеї Руху ЧЕСНО.

А колаборантам і зрадникам в очікуванні нашого підпілля бажаємо інтенсивно слухати пісню ДДТ "Последняя осєнь" і обирати між вогнепальною зброєю і вибухівкою.

Ірина Федорів