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Колаборанту Сальдо, про отруєння якого заявила РФ, нібито стало краще

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 18:14
ГАУЛЯЙТЕР ВОЛОДИМИР САЛЬДО. СКРІНШОТ

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, який раніше був госпіталізований і про отруєння якого в суботу заявило Міноборони РФ, нібито почувається краще.

Джерело: повідомлення у телеграм-каналі Сальдо

Дослівно: "За повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, наразі проводиться додаткове розслідування отруєння бойовими отруйними речовинами глави адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо.

Наразі стан здоров'я голови адміністрації Херсонської області значно покращився. Володимир Сальдо йде на поправку, спілкується з рідними та колегами, вивчає новини та іншу інформацію".

Деталі: У повідомленні вказується, що лікування Сальдо проводять "найбільш компетентні фахівці" московського НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського.

"Робота лікарів, а також хороший загальний фізичний стан Сальдо зумовлюють позитивну динаміку. Одужання та поглиблене медичне обстеження продовжуються", - заявили на сторінці колаборанта.

Що передувало: Раніше в суботу Міноборони РФ заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області отрутою штучного походження.

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Також окупанти заявили, що вирішили провести додаткове розслідування "отруєння бойовими отруйними речовинами" так званого "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо.

5 серпня Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.

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Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
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