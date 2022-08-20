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Колаборанту Сальдо, про отруєння якого заявила РФ, нібито стало краще

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 18:14
Колаборанту Сальдо, про отруєння якого заявила РФ, нібито стало краще
ГАУЛЯЙТЕР ВОЛОДИМИР САЛЬДО. СКРІНШОТ

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, який раніше був госпіталізований і про отруєння якого в суботу заявило Міноборони РФ, нібито почувається краще.

Джерело: повідомлення у телеграм-каналі Сальдо

Дослівно: "За повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, наразі проводиться додаткове розслідування отруєння бойовими отруйними речовинами глави адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо.

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Наразі стан здоров'я голови адміністрації Херсонської області значно покращився. Володимир Сальдо йде на поправку, спілкується з рідними та колегами, вивчає новини та іншу інформацію".

Деталі: У повідомленні вказується, що лікування Сальдо проводять "найбільш компетентні фахівці" московського НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського.

"Робота лікарів, а також хороший загальний фізичний стан Сальдо зумовлюють позитивну динаміку. Одужання та поглиблене медичне обстеження продовжуються", - заявили на сторінці колаборанта.

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Що передувало: Раніше в суботу Міноборони РФ заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області отрутою штучного походження.

Також окупанти заявили, що вирішили провести додаткове розслідування "отруєння бойовими отруйними речовинами" так званого "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо.

5 серпня Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
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