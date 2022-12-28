Про що Зеленський має розмовляти з Верховною Радою?

Президент Володимир Зеленський анонсував розмову з Верховною Радою. Про що повинен говорити Президент з народними депутатами?

Володимир Зеленський виступатиме не лише перед нардепами, які боронили парламентаризм в умовах воєнного стану, а й перед державними зрадниками. Народними депутатами, які були обрані від забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

У відповідь на петицію нардепа Олексія Гончаренка (ЄС), яка набрала більше 30 000 голосів і в якій громадяни України вимагали позбавити мандатів всіх народних депутатів від ОПЗЖ, Зеленський відповів 1 грудня, що звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Верховна Рада засідала на початку грудня – вирішувала кадрові питання, зокрема змінювала голів комітетів. Але навіть не намагалася зняти з посади голову комітету з питань свободи слова, фігуранта Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича. Хоча до парламенту звертався Рух ЧЕСНО і це звернення підтримала низка ГО та ЗМІ. Для того, щоб зняти Шуфрича з посади голови комітету, не треба жодної зміни до законодавства. Для цього потрібна політична воля.

У нашому зверненні та зверненні інших громадських організацій йшлося про вимогу громадськості напрацювати єдину політику щодо позбавлення мандатів представників проросійських партій на всіх рівнях: місцевому і національному. Але парламент досі не може розглянути відповідні ініціативи, одну з яких подав Кабмін ще влітку.

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Наразі триває збір підписів, щоб ці питання потрапили до порядку денного. Ініціатор звернення до Стефанчука – Олег Дунда ("Слуга народу"). Рух ЧЕСНО відстежує, хто з нардепів підписав, а хто відмовився підписати звернення.

Якщо керівництво парламенту не має політичної волі розглянути це питання, то треба назбирати 150 підписів. Станом на 28 грудня є понад 60 підписів, і на найближчому засіданні депутати мають ще доставити свої.

Таким чином у своїй промові перед Верховною Радою Зеленський має запитати Стефанчука про те, чому саботується доручення президента щодо позбавлення мандатів депутатів, які були обрані від проросійських партій.

Зауважимо, що саме депутати, обрані від ОПЗЖ, дають голоси для скандальних рішень.

Так Нестор Шуфрич, Олександр Качний та Володимир Кальцев підтримали скандальну містобудівну "реформу". Це законопроєкт 5655, ключовим автором якого виступає голова партії "Слуга народу" і народна депутатка Олена Шуляк.

До слова, за словами Олега Дунди, який збирає підписи під зверненням, Шуляк не поставила свій підпис. І це зрозуміло: без фігурантів Реєстру держзрадників скандальний проєкт, який не врахував всі антикорупційні зауваження НАЗК, не протягнули б через сесійну залу.

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Під час останнього сесійного засідання парламент прийняв низку законопроєктів, які громадський сектор, ЗМІ, військові та представники місцевого самоврядування просили ветувати. Так петиція з вимогою ветувати містобудівну "реформу" в рекордно стислі строки набрала понад 42 000 голосів. Цей же законопроєкт розколов керівництво фракції "Слуга народу".

Те, що низка рішень парламенту викликає такий суспільний резонанс в умовах воєнного стану – привід для президента не просто ветувати такі законопроєкти.

У своїй розмові з народними депутатами гаранту Конституції варто наголосити на тому, що парламентаризм – це надзвичайно важлива цінність для демократії.

І наші західні партнери, які інвестують свої ресурси і на підтримку ЗСУ, і на підтримку нашої економіки та демократії, мають бачити, що у парламенті відкрито тривають обговорення законопроєктів, заслуховуються позиції стейкхолдерів і публічно напрацьовуються політики для всієї країни.

І в цих політиках не може бути місця корупції. Інакше є ризики, що ми отримуватимемо дедалі менше допомоги і для боротьби з ворогом на полі бою, і для відновлення міст.

Віта Думанська

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