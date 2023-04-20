Реклама полону і антиреклама українського наступу: весняне загострення російської пропаганди у Facebook

Від початку весни цього року в Facеbook-стрічці українських користувачів стало з'являтися чимало рекламних дописів, автори яких намагаються вплинути на психоемоційний стан читача.

Кампанія почалася 11 березня. Цього дня низка підозрілих сторінок оприлюднила таргетовану на українську аудиторію рекламу з меседжем "Битва за Бахмут програна".

Наступні хвилі так само були спрямовані на деморалізацію українських військових і цивільних громадян, яким розповідали про переваги російського полону, переконували у зневірі західних партнерів в Україні, пророкували безперспективність наступу ЗСУ та запевняли в тотальній зраді на вищих щаблях влади.

На основі доказів порушень, зібраних Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, показ абсолютної більшості таких рекламних повідомлень припинили, а сторінки ‒ заблокували.

Хто розміщує рекламу

Сторінки, що розмістили цю рекламу, були зареєстровані у Facebook у березні-квітні 2023 року, тобто напередодні початку кампанії. У всіх порожні профілі зі стоковими фото або взагалі без них. В описі одного з профілів вказано, що він спеціалізується на "прокаті будинків на колесах", деякі підписані як рекламні агентства.

Всі рекламні дописи написані українською і таргетовані на аудиторію в Україні. Тексти містять лексичні помилки, властиві для машинного перекладу з російської.

Які меседжі просуває ворог

З 15-ти зафіксованих хвиль рекламних кампаній 13 безпосередньо стосуються війни. Темою двох інших є гроші: соціальні виплати та пенсії. Серед ключових меседжів можна виділити такі:

Україна програла битву за Бахмут;

українська армія не хоче воювати, військові масово здаються в полон;

українці хочуть миру з Росією, влада зацікавлена у продовженні війни;

Захід відвернувся від України, не вірить українській владі через тотальну корупцію, не вірить в перемогу України і більше не допомагатиме зброєю;

Україна не може перемогти Росію, спротив призведе лише до нових жертв;

мобілізація – це загроза для українців, її треба уникати;

український наступ приречений;

влада багатіє, поки українці потерпають від війни.

"Захід відвернувся від України"

11 березня низка сторінок опублікувала ідентичні тексти про те, що українська армія зазнає величезних втрат у Бахмуті, вже програла битву за місто і допомоги чекати немає звідки, адже "західники не вірять у перемогу України".

Наступного дня цей меседж було підсилено повідомленням про те, що США припиняють надавати військову допомогу Україні.

Сторінка Gnarly mint проілюструвала допис колажем, у якому фігурують "печеньки Нуланд" – мем російської пропаганди 2013 року, з допомогою якого та намагалася дискредитувати Революцію гідності.

Кампанію про "зраду" України західними партнерами продовжили 28 березня. Тоді було запущено рекламний допис про поляків, обурених розкраданням гуманітарної допомоги, і їхнє рішення припинити підтримку України.

Рекламу про "приречений на поразку" наступ ЗСУ також можна вважати частиною цього тренду, адже головним аргументом стала "західна зрада" і ненадання Україні обіцяної зброї і техніки.

"У ЗСУ погано, у полоні ‒ добре"

27-28 березня "маркетологи у погонах" активно просували меседжі про переваги російського полону та розповідали про низький бойовий дух Збройних сил України.

В основу повідомлення поклали матеріал, запущений восени 2022 року, пропагандистського проєкту "Мама, я в порядке", який публікує відео з українськими військовополоненими.

Так просуваються наративи на теми, як добре до полонених ставляться росіяни, як українські військові не хочуть воювати з "братнім народом", масово залишають позиції та не вірять у перемогу.

У просуванні цього пропагандистського проєкту задіяні російські ресурси, орієнтовані на населення РФ і окупованих територій. 14 березня адміністратори проєкту повідомили, що він "отримав друге дихання" і публікуватиме більше відео з полоненими українцями.

"Бійтеся мобілізації!"

Дії, спрямовані на дискредитацію української мобілізації та її зрив, є невід'ємною частиною інформаційної війни, яку веде РФ. Адже держава-агресор прямо зацікавлена у послабленні української армії й у тому, щоб мобілізувати більше резервістів, ніж Україна.

Тому головною емоцією, на якій намагаються грати організатори психологічних операцій, є страх. Саме такою має бути перша реакція на відверто маніпулятивне відео, яке розмістили в мережі 1 квітня.

17 і 18 березня було запущено рекламні повідомлення про насильство співробітників неназваного територіального центру комплектування (ТЦК), які "зламали палець одеситу", а також про примусову мобілізацію жінок з хімічною та біологічною освітою. Друга реклама була спрямована не лише на дискредитацію мобілізації, а ще й на просування тези про застосування Україною хімічної та біологічної зброї.

На деморалізацію військових та їхніх родичів було спрямовано публікацію щодо сповіщення про загибель бійця, надруковану на звороті рекламного проспекту продуктового супермаркета.

Фейк став явним не лише через абсурдність брехні, а й помітно різні розміри, співвідношення сторін та якість паперу на двох фото, яке маніпулятори видали за дві сторони одного аркуша.

"Бійтеся снарядів зі збідненим ураном!"

Російській та іноземній аудиторіям кремлівська пропаганда розповідає про те, що боєприпаси зі збідненим ураном, які Україні пообіцяла надати Велика Британія, нібито є ядерною зброєю. Москва використала цей інформаційний привід не лише для залякування світу черговими апокаліптичними сценаріями, а й як виправдання розміщення власної ядерної зброї на території Білорусі.

Для української аудиторії пропагандисти підготували грубо сфабриковану "пам'ятку бійця ВСУ" (саме так, не ЗСУ) зі згадкою про "благотворний вплив радіації на здоров'я людини". Реклама протрималася декілька годин 28 березня.

"Влада наживається на війні, люди ‒ зубожіють"

Меседж про вигідність війни українській владі зашито у згадані вище повідомлення про тотальне розкрадання західної допомоги.

18 березня з двох сторінок було запущено рекламу про роздратування української влади через зростання в суспільстві капітулянтських настроїв, які російські пропагандисти видали за "бажання помиритися". Невдоволення влади спричинене нібито тим, що це заважає "наживатися на війні".

Маніпуляції на проблемах соціально незахищених верств населення є засобом підриву довіри до влади та зниження стійкості українського суспільства в умовах війни.

15 березня запустили шахрайську рекламу про виплати по 9000 гривень з лінком на Telegram-канал, що, своєю чергою, вів на фейкові сторінки українських банків. У державному Ощадбанку, на який посилалася реклама, підтвердили, що йдеться про шахрайство.

"Український" сайт і "французький" мультфільм

Ще одним прикладом застосування згаданої вище технології стало розміщення посилання на маніпулятивну статтю про індексацію пенсій, розміщену на сторінці, що мімікрувала під сайт "РБК-Україна". Видання підтвердило, що не має стосунку ні до сторінки, ні до статті.

Запускаючи "пенсійну" рекламу, російські пропагандисти сплутали порядок дій. 19 березня посилання на фейкову сторінку "РБК-Україна" розмістили два Facebook-профілі, але лише один з них написав у пості про індексацію. Другий рекламував "французький мультик про Зеленського", але розміщене під текстом посилання вело на згадану вище публікацію.

Це є свідченням того, що відповідальні за кампанію особи сплутали пункти медіаплану. Адже сам мультфільм з'явився в мережі пізніше – 9 квітня.

Його активно "розганяли" не лише у Facebook, а й на інших платформах, зокрема у Youtube, TikTok і Twitter. Для охоплення більшої аудиторії було задіяно не лише рекламу, а й низку блогерів та "незалежні" інтернет-ресурси.

У цьому витворі нібито французьких аніматорів президента України зображено наркоманом, алкоголіком і маріонеткою Заходу (так само, як його зображує російська пропаганда).

Мультфільм було опубліковано на декількох англомовних ресурсах з великою кількістю помилок у текстах.

З переліком сторінок, задіяних у кампанії, та їхнім поточним статусом можна ознайомитись у таблиці:

Назва сторінки Меседж Дата активізації реклами Кількість рекламних публікацій Деактивація реклами Блокування сторінки Consbookca Битва за Бахмут програна 11.03 3 + + Tiabimic Битва за Бахмут програна 11.03 5 + + Toceba Битва за Бахмут програна 11.03 3 + + Gnarly mint Зброї від США не буде 12.03 1 + + Infinity Home Виплати 9000 гривень можна отримати в Ощадбанку 15.03 3 + - Leifinse Одеситу зламали палець за відмову воювати 17.03 4 + + Riben Одеситу зламали палець за відмову воювати 17.03 3 + + Riben СБУ у Херсонській області проводить геноцид мирного населеня 17.03 1 + + Imidle Українці хочуть миру з Росією, влада цього боїться 18.03 2 + + Getabal Українці хочуть миру з Росією, влада цього боїться 18.03 3 + + Getabal В Україні примусово мобілізують жінок 18.03 3 + + Kento В Україні примусово мобілізують жінок 18.03 3 + + Enunun Пенсіонерів обдурили з індексацією 19.03 2 + + Windsandkirs Пенсіонерів обдурили з індексацією 19.03 3 + + Fit and FabuluousOutdoors AdventureFantastic Fables У російському полоні добре, бійці ЗСУ не хочуть воювати 27.03 3 + + Dyau Juad У російському полоні добре, бійці ЗСУ не хочуть воювати 28.03 2 + + Dyau Juad Польща не допомагатиме Україні через розкрадання гуманітарної допомоги 28.03 2 + + Pikai У російському полоні добре, бійці ЗСУ не хочуть воювати 28.03 1 + + Fun Page Похоронки друкують на рекламних проспектах супермаркетів 28.03 2 + - Dyau Juad Похоронки друкують на рекламних проспектах супермаркетів 28.03 1 + + Fun Page 2 Боєприпаси зі збідненим ураном небезпечні 29.03 1 + - Crypto Cuergb В Україні завершуються чоловіки, скоро мобілізовуватимуть дітей 1.04 6 + + Fantastic vw7 Зеленський ‒ маріонетка Заходу і наркоман 9.04 2 + + Winsome ck4 Зеленський ‒ маріонетка Заходу і наркоман 9.04 2 + + Great ofp4 Зеленський ‒ маріонетка Заходу і 10.04 3 + + Fair hx4 Наступ ЗСУ приречений 14.04 7 - -

Чого домагається ворог

Росіяни прагнуть деморалізувати українців, підірвати довіру до армії та військово-політичного керівництва держави. Переконати в тому, що західні партнери не довіряють українському уряду і вже скоро відмовляться допомагати (чи вже зробили це).

Росіяни наполегливо намагаються дискредитувати та зірвати українську мобілізацію, підірвати авторитет українських військових у суспільстві та поширити капітулянтські настрої.

Головне завдання російської пропаганди – зруйнувати єдність суспільства і тим самим послабити державу та її здатність протистояти агресії.

Що робити, якщо ви побачили таку рекламу

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував рекомендації для користувачів Facebook. При виявленні рекламних повідомлень із російською пропагандою:

відкрийте публікацію та натисніть more у її правому верхньому кутку;

у її правому верхньому кутку; натисніть "поскаржитись на публікацію more" та оберіть варіант, який найбільш точно описує порушення стандартів спільноти.

Сергій Жуков

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