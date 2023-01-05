Вирішальний момент у боротьбі України за свободу

Подорож президента Зеленського 21 грудня до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Байденом і виступити на спільному засіданні Конгресу, здійснена з дотриманням секретності, нагадала про іншого лідера військового часу з бомбардованої ворогом країни, який попрямував із місією до Сполучених Штатів: сміливу поїздку Вінстона Черчилля, щоб побачитися з президентом Рузвельтом і виступати перед Конгресом у 1941 році.

В обох випадках на карту були поставлені принципи свободи, демократії, територіальної цілісності та національного суверенітету.

В обох випадках Америка відповіла як нація людей, які цінують свободу і підтримують тих, хто її захищає.

Я невимовно горда тим, що зараз є представником президента Байдена в Києві.

Я вірю, що історія відзначить воєнну поїздку президента Зеленського до Вашингтона як критичний момент у боротьбі України на захист своєї свободи і демократії проти варварської агресії Кремля.

Під час візиту президента Зеленського 21 грудня президент Байден оголосив про виділення ще 1,85 мільярда доларів на безпекову допомогу, включаючи передачу батареї "Петріотів", найефективнішої в світі системи протиповітряної оборони.

Надання PATRIOT Україні не лише допоможе захистити тих, хто під українським небом, але й надсилає потужний сигнал про непохитну відданість США майбутньому України.

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Під керівництвом президента Байдена Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати глобальні зусилля щодо зміцнення здатності України захищати себе та стримувати майбутні напади з боку Російської Федерації.

Візит президента Зеленського був важливий ще й з іншої причини: він продемонстрував потужну двопартійну підтримку України в Конгресі США. Після його виступу на спільній сесії обох палат Конгрес ухвалив – а президент Байден підписав – законопроєкт про витрати, згідно з яким Україні та нашим союзникам і партнерам було виділено ще майже 45 мільярдів доларів.

Підтримка "цілісної, вільної та мирної" Європи була двопартійною метою Сполучених Штатів протягом десятиліть.

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У Росії інші цілі. З 10 жовтня Росія запустила сотні ракет і безпілотників по критично важливій інфраструктурі в Україні, вочевидь намагаючись позбавити мільйони українців світла, тепла та електрики – по суті, щоб заморозити вас і ваші родини посеред зими. Ця спроба, як і ця жорстока війна, буде для Росії стратегічним провалом.

Я певна, що це буде провал, через те, наскільки сильно український народ вимагає і виборює своє майбутнє. Ми побачили це, коли ви голосно й чітко проголосили свою незалежність у 1991 році, коли 92% країни на національному референдумі вирішили стати суверенною державою.

Ми знову побачили це, коли ви знов і знов відстоювали свою свободу та громадянські права під час Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2014 року, однозначно обираючи тісніші взаємини з Європою та її демократичними цінностями. Жодна кількість російських бомб або наданих Іраном безпілотників не змінить цього.

Коли я повертаюся до Сполучених Штатів, мене вражає те, як часто я бачу український прапор, що майорить на американських будинках.

Україна завоювала місце в серцях моїх співгромадян, у всіх штатах – від Атлантики до Тихого океану. Це тому, що ми віримо в свободу, і ми також знаємо її цінність і ціну.

Як неодноразово казав президент Байден, Сполучені Штати підтримують Україну, і ми будемо з вами стільки, скільки знадобиться. І коли світає новий рік, ми знаємо, що світло переможе темряву.

Бріджит Брінк, посол США в Україні

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