Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Бріджит Брінк
посол США в Україні

Вирішальний момент у боротьбі України за свободу

Четвер, 05 січня 2023, 13:05

Подорож президента Зеленського 21 грудня до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Байденом і виступити на спільному засіданні Конгресу, здійснена з дотриманням секретності, нагадала про іншого лідера військового часу з бомбардованої ворогом країни, який попрямував із місією до Сполучених Штатів: сміливу поїздку Вінстона Черчилля, щоб побачитися з президентом Рузвельтом і виступати перед Конгресом у 1941 році.

В обох випадках на карту були поставлені принципи свободи, демократії, територіальної цілісності та національного суверенітету.

В обох випадках Америка відповіла як нація людей, які цінують свободу і підтримують тих, хто її захищає. 

Я невимовно горда тим, що зараз є представником президента Байдена в Києві.

Я вірю, що історія відзначить воєнну поїздку президента Зеленського до Вашингтона як критичний момент у боротьбі України на захист своєї свободи і демократії проти варварської агресії Кремля. 

Під час візиту президента Зеленського 21 грудня президент Байден оголосив про виділення ще 1,85 мільярда доларів на безпекову допомогу, включаючи передачу батареї "Петріотів", найефективнішої в світі системи протиповітряної оборони.

Надання PATRIOT Україні не лише допоможе захистити тих, хто під українським небом, але й надсилає потужний сигнал про непохитну відданість США майбутньому України.

Реклама:

Під керівництвом президента Байдена Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати глобальні зусилля щодо зміцнення здатності України захищати себе та стримувати майбутні напади з боку Російської Федерації. 

Візит президента Зеленського був важливий ще й з іншої причини: він продемонстрував потужну двопартійну підтримку України в Конгресі США. Після його виступу на спільній сесії обох палат Конгрес ухвалив – а президент Байден підписав – законопроєкт про витрати, згідно з яким Україні та нашим союзникам і партнерам було виділено ще майже 45 мільярдів доларів.

Підтримка "цілісної, вільної та мирної" Європи була двопартійною метою Сполучених Штатів протягом десятиліть. 

Читайте також: "2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США

У Росії інші цілі. З 10 жовтня Росія запустила сотні ракет і безпілотників по критично важливій інфраструктурі в Україні, вочевидь намагаючись позбавити мільйони українців світла, тепла та електрики – по суті, щоб заморозити вас і ваші родини посеред зими. Ця спроба, як і ця жорстока війна, буде для Росії стратегічним провалом. 

Я певна, що це буде провал, через те, наскільки сильно український народ вимагає і виборює своє майбутнє. Ми побачили це, коли ви голосно й чітко проголосили свою незалежність у 1991 році, коли 92% країни на національному референдумі вирішили стати суверенною державою. 

Ми знову побачили це, коли ви знов і знов відстоювали свою свободу та громадянські права під час Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2014 року, однозначно обираючи тісніші взаємини з Європою та її демократичними цінностями. Жодна кількість російських бомб або наданих Іраном безпілотників не змінить цього. 

Коли я повертаюся до Сполучених Штатів, мене вражає те, як часто я бачу український прапор, що майорить на американських будинках.

Україна завоювала місце в серцях моїх співгромадян, у всіх штатах – від Атлантики до Тихого океану. Це тому, що ми віримо в свободу, і ми також знаємо її цінність і ціну. 

Як неодноразово казав президент Байден, Сполучені Штати підтримують Україну, і ми будемо з вами стільки, скільки знадобиться. І коли світає новий рік, ми знаємо, що світло переможе темряву. 

Бріджит Брінк, посол США в Україні 

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: СШАБайденУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський