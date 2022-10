Росія б'є ракетами по містах України. День 229. ОНЛАЙН

"Ці атаки лише ще більше зміцнюють нашу прихильність до народу України".

На ракетні удари Росії відреагував президент США Джо Байден. Його заяву оприлюднив Білий дім:

"Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Це ще раз демонструє крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу."

Як ще в Європі та світі реагують на черговий терор Кремля?

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.



Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.



I know that Ukrainians will stay strong.



We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF