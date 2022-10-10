Росія б'є ракетами по містах України. День 229. ОНЛАЙН

13:10

Як світ реагує на масові обстріли України?

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель:

"ЄС засуджує безперервні напади Росії на цивільне населення по всій Україні, які щотижня тягнуть за собою десятки жертв. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності".

Президент Естонії Алар Каріс:

"Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі: українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я та будинок вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано-вранці".

Посол США в Україні Бріджит Брінк:

"Росія посилює шквал атак на мирних українців".

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс:

"Необхідно більше поставок зброї в Україну, щоб зупинити цю війну та Росію".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте:

"Путін знову масово тероризує невинне цивільне населення у Києві та інших українських містах. Нідерланди засуджують ці огидні вчинки. Путін, схоже, не розуміє, що волю українського народу не зламати. Україна зберігає рішучість і ми продовжимо підтримувати Україну."

Посольство США закликає американців, які перебувають в Україні, виїжджати з країни:

"Росія почала удари по українській цивільній та урядовій інфраструктурі у Києві та інших місцях. Триваючі російські удари в Україні створюють безпосередню загрозу для цивільного населення та інфраструктури. Посольство закликає громадян США на місці ховатися у сховища та негайно виїхати з України наземним транспортом, коли це буде безпечно зробити".

Президентка Молдови Мая Санду:

"Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися".