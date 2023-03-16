Хто з депутатів обласних та міських рад захищає Україну на війні

Нашому ворогу вигідно поширювати фейки про те, що депутати не воюють і ховаються за спинами народу. Наприкінці 2022 року Рух ЧЕСНО направив звернення до всіх обласних рад та міських рад обласних центрів.

Загалом ми отримали дані лише від семи міських рад обласних центрів та чотирьох обласних рад. Це пояснюється тим, що ради не зобов’язані мати інформацію про деталі військової служби депутатів. Саме тому ми паралельно зробили запити до політичних партій і підготували окреме дослідження "Депутати на війні: як місцеві політики захищають Україну".

У кожній раді, яка надала дані, є депутати, які взяли в руки зброю. Дехто навіть уже склав мандат, аби дозволити наступному соратнику з партійного списку зайти у раду і виконувати представницьку функцію.

У Чернівецькій міській раді на військову службу пішли 26% депутатів. Усі вони виконують бойові завдання у військових формуваннях України.

Взяли до рук зброю більше чверті депутатів. За таких умов зібрати кворум для прийняття рішень у раді може бути досить важко. Отже, і проблеми міста можуть вирішуватись довше і складніше. Тому декілька депутатів вирішили скласти мандати і дати можливість новим депутатам їх замінити.

Депутати міськради Чернівців Іван Гончарюк та Михайло Яринич вже склали повноваження через військова службу

Серед них депутати міської ради від партії "Народний контроль" Іван Гончарюк та Михайло Яринич. Вони повідомили, що складають свої повноваження і залишаються у Збройних силах захищати Батьківщину від ворога, а місця депутатів міської ради мають зайняти достойні кандидати. Відповідні заяви вони подали до ради у листопаді і наразі вже не є депутатами.

Служить також депутат від партії "Команда Михайлишина" Сергій Козак. На службу він повернувся у перші дні вторгнення, адже має бойовий досвід. Під час служби в АТО в бою він втратив ногу, проте продовжував відстрілюватись аж до моменту, поки противник не відступив. Відірвану ногу, яку Сергій сам поклав у рюкзак, лікарі дивом змогли пришити через 5 годин. Зараз він повернувся на фронт, проте йому вдається поєднувати депутатські обов’язки і службу.

Сергій Козак (другий справа) на службу повернувся у перші дні великої війни

Міськрада Дніпра поступається Чернівцям лише на 1%. Проте тут більшість із тих, хто служить, мають контракт добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) та можуть розірвати його в будь-який момент.

У відповіді на наш запит Дніпровська міська рада повідомила, що ще декілька депутатів є добровольцями ДФТГ неофіційно.

У цьому місті є добровольче формування при мерії. Це "Варта Дніпра", яка була офіційно створена при міськраді 7 березня 2022 року. Але це юридична дата створення, а фактично перші добровольчі групи вийшли патрулювати вулиці та райони вже ввечері 24 лютого.

До складу формування входять і депутати міської ради. Керівником призначили представника "Європейської солідарності" Артема Хмельникова.

Депутат Олексій Безуглий від "Пропозиції" також брав участь у ДФТГ та розповідав про бойове злагодження свого підрозділу.

У Київраді проходять службу 23% відсотки депутатів. Тут депутати однаково розподілились на мобілізованих і добровольців ДФТГ.

Київська міська рада налічує найбільше депутатів – 120. 27 із них після 24 лютого 2022 року вступили до лав сил оборони або територіальної оборони. Взяли зброю до рук представники майже всіх політсил, крім однієї. Цілком очікувано, це представники вже забороненої ОПЗЖ яку у Київраді очолює відомий ексрегіонал Олександр Попов. Той самий, який у 2013 році як голова КМДА намагався завадити Революції Гідності, встановлюючи на Майдані "йолку".

Нагадаємо, вихідці з ОПЗЖ досі залишаються у органах місцевого самоврядування, адже парламент вже майже рік відкладає рішення про позбавлення проросійських депутатів мандатів у місцевих радах та у ВРУ.

Найбільший відсоток депутатів, які взяли до рук зброю, має фракція "Голосу". Другу позицію посідає фракція "Батьківщини", адже близько 40% депутатів від партії долучились до захисту держави. Третю позицію займає партія "Єдність", у якій також чотири з п’яти депутатів на службі мають контракт з ДФТГ. Наступними у рейтингу є позафракційні депутати, "Слуга народу", УДАР та ЄС.

Ми вже писали про депутатів Київради, які перебувають на фронті, у першій частині дослідження. За даними Київради, у лавах батальйонів тероборони та ЗСУ на сході і півдні України несуть військову службу депутати Київської міської ради Олесь Маляревич, Аліна Михайлова, Вадим Васильчук та Юрій Федоренко.

Аліна Михайлова на військовій службі ще з 2016 року. На фронті вона познайомилась зі своїм хлопцем Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом – першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

Після повномасштабного вторгнення службу вони несли разом. 7 березня 2023 року Да Вінчі загинув в бою під Бахмутом. Захищав країну з 18 років, пішовши на фронт ще у 2014-му.

Депутатка Київради Аліна Михайлова познайомилась з Дмитром на фронті

Тому депутати не просто воюють. Вони і їхні сім’ї так само втрачають на фронті близьких людей.

Окрім названих вище депутатів Київради, є ще Олександр Погребиський, який також пішов на військову службу та брав участь у боях на півдні та сході України. Проте зазначив, що депутатських обов’язків із себе не знімає і продовжуватиме надалі займатись розвитком Києва.

У Львівській міській раді на службі перебуває п’ять депутатів, усі вони виконують бойові завдання в лавах військових формувань.

На службі перебуває секретар ради Маркіян Лопачак, який є учасником комбатантського об’єднання "Легіон Свободи". Взяв до рук зброю і депутат від ВО "Свобода" у Львівській міській раді Андрій Тягнибок, молодший брат голови партії Олега Тягнибока.

Маркіян Лопачак та Андрій Тягнибок

Очільник Української Галицької партії у міськраді Львова Тарас Чолій захищає країну в складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Служить і депутатка від "Європейської солідарності" Тетяна Шевченко.

Також у зоні бойових дій служить депутат від партії "Голос" 26-річний Ігор Шолтис. Пізніше у лютому 2023 року він заявив, що складає повноваження депутата через те, що не може поєднувати свою службу в ЗСУ та депутатство.

Ігор Шолтис з "Голосу" склав повноваження депутата

Троє депутатів Хмельницької міської ради та по одному з Чернігівської та Черкаської міських рад проходять військову службу. Усі вони мобілізовані або підписали контракт із ЗСУ чи іншими військовими формуваннями України.

У Хмельницькому одразу троє депутатів від партії "Команда Симчишина" взяли до рук зброю. Проте інформацію про деталі їхньої служби знайти складно, адже дані військовослужбовців конфіденційні і писати можна лише за бажання і з дозволу військових.

Служать і несуть втрати не лише депутати, а й члени їхніх сімей. Чоловіка втратила депутатка Хмельницької міської ради від "Команди Симчишина" Анастасія Ярова.

Віталій Поліщук на початку великої війни пішов до військкомату разом із дружиною Анастасією Яровою

У Черкасах на службі перебуває один депутат від "Європейської солідарності" Руслан Батир. У листопаді він отримав підвищення по службі.

У Чернігівській раді на службі перебуває й депутат від партії "Рідний дім", проте у публічному доступі немає інформації, хто саме із депутатів фракції є військовослужбовцем.

Серед обласних рад найбільшу кількість захисників має Тернопільська, адже 12 депутатів (або 19%) долучились до сил оборони. Усі вони є мобілізованими або контрактниками військових формувань і нестимуть службу до перемоги та демобілізації.

Голова ради повідомив, що на сьогодні воюють депутати Тернопільської обласної ради Степан Барна, Тарас Юрик, Олег Валов, Валерій Чоботар, Любомир Крупа, Володимир Гач, Василь Деревляний, Тарас Дячун, Богдан Бутковський, Олег Любінський, Марія Чашка, Василь Чашка.

Єдина серед них жінка Марія Чашка є заступницею командира батальйону "Карпатська Січ" ("Легіон Свободи"). Війна для неї розпочалася вісім років тому, коли на фронт пішов її син. Марія також підписала контракт і почала навчатися військовій справі. Коли в бою загинув командир, саме вона очолювала підрозділ.

Депутат від ЄС Тарас Юрик пішов до військкомату в перші дні вторгнення, хоч і не мав військового досвіду. Як керівник "Асоціації футболу Тернопільщини", він іще 23 лютого планував проведення спортивних заходів, проте наступного дня все змінилося.

Наступними у рейтингу є Закарпатська облрада, п’ятеро депутатів якої проходять військову службу. Це 8% від загальної кількості народних обранців.

Пресслужба Закарпатської облради розповідає про службу депутатів на офіційному сайті.

Перше фото у травні активно ширилось у ЗМІ, адже на ньому професор Ужгородського національного університету Федір Шандор читає студентам лекції з окопу, в перервах між боями. Він також є депутатом Закарпатської облради.

Облрада також повідомила, що до лав оборони вступила депутатка Ірина Галай. Ірина – рекордсменка України, перша українська альпіністка, яка піднялася на дві найвищі вершини світу – Еверест та К2. У своїх соцмережах Ірина повідомляє, що нові вершини підкорюватиме тільки після перемоги.

Ірина Галай проміняла гори на берці і автомат

У Чернівецькій облраді три депутати – близько 5% – проходять військову службу. Для прикладу, від початку вторгнення на службі депутат від партії "Народний контроль" Андрій Кухарук перебуває на фронті.

Дізнатись детальніше про депутатів на фронті та поєднання депутатства зі службою складно, адже облрада мало висвітлює їхню діяльність.

Ще однією облрадою, яка надала відповідь на наш запит, є Черкаська.

У ній на військову службу пішли два депутати, що складає 3% від загальної кількості. На службі, зокрема, заступник голови обласної ради Сергій Лісовий. Він виконує завдання на півдні України.

Як показують результати дослідження, місцеві депутати нерідко обирають захищати свою громаду та Україну не лише у сесійній залі, а й на фронті зі зброєю в руках. Їхній внесок, як і внесок кожного українця, наближає нашу перемогу, а отже маємо продовжувати боротись та підтримувати один одного в боротьбі за спільне майбутнє.

Разом з тим Рух ЧЕСНО звертає увагу уряду на те, що нові обмеження щодо виїзду за кордон депутатів місцевих рад суттєво погіршують ситуацію для громад. Місцеві обранці із перших днів війни посилюють дипломатичний фронт, допомагають із залученням гуманітарної допомоги та ресурсів на відбудову.

Вікторія Олійник

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.