Скандал із Князєвим та судова реформа: не збитися зі шляху

Корупційний скандал з уже ексголовою Верховного Суду (далі – ВС) Всеволодом Князєвим розбурхав інформаційне поле навіть на тлі війни.

Іще в жовтні минулого року Князєва хвалили за виданий наказ про відрахування зі штату ВС судді Богдана Львова, який очолював Касаційний господарський суд у складі Верховного суду. У Львова, нагадаю, знайшли російське громадянство.

Тепер же ситуація докорінно змінилася і Князєв вже точно не герой, а спійманий на хабарі в 3 мільйони доларів державний топ-посадовець. Якому по заслузі загрожує ув’язнення.

Важливо розглянути, як цей кейс може вплинути на поточний стан справ у судовій реформі, яка якраз перебуває в надзвичайно важливій фазі.

Що відбувається із судовою гілкою влади?

Саме зараз продовжується конкурс на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККС або Комісія). Відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", призначення на посаду члена ВККС здійснюється Вищою радою правосуддя (ВРП) за результатами конкурсу в порядку, встановленому цим Законом, строком на чотири роки.

12 травня 2023 року ВРП завершила співбесіди з кандидатами на посади членів ВККС. Перед цим Комісією з добору кандидатів на посади членів ВККС було відібрано 32 кандидати для рекомендації їх ВРП для призначення на 16 вакантних посад у ВККС.

Співбесіди з конкурсантами проводили відкрито і прозоро. Хоча спочатку прямої трансляції співбесід не передбачалося, згідно з Методикою проведення Вищою радою правосуддя співбесіди, відбору та призначення кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Методика). А всі відеозаписи планували оприлюднювати на офіційному сайті ВРП лише після завершення усіх співбесід та до прийняття рішення про призначення члена ВККС. Але завдяки активності громадського сектору і послів це рішення було змінено на користь посилення прозорості та відкритості.

Зараз, уже після співбесід, має відбуватися обговорення та формування переліку цих кандидатів. Відповідно до вищезгаданої Методики, ця процедура ВРП має здійснюватися конфіденційно та не підлягає публічному розголошенню.

Читайте також: Чи можна зайняти крісло члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів завдяки брехні?





Як скандал із Князєвим може повпливати на відбір до ВККС

Останній корупційний скандал із ексголовою Верховного Суду вочевидь матиме відбиток на поточний конкурс. Адже причетність найвищих судових посадовців ставить в очах громадськості під сумнів об’єктивність та чесність проведення конкурсу на посади членів ВККС.

Попри все, завершення конкурсу на максимально доброчесних засадах нам критично необхідно "на вже". Це прямо пов’язано з прагненням держави вступити до Європейського Союзу, який прямо вимагає від нас як від країни-кандидата якісної реформи суду та заповнення вакантних там посад гідними представниками Феміди. І дообрати гідних фахівців ми маємо навіть незважаючи на те, що останній корупційний скандал зменшує рівень довіри суспільства до судової гілки влади.

Читайте також: Повалення ідолів: три виклики, які "породила" справа Князєва

Що далі?

Найголовніше – не збитися зі шляху та максимально упрозорити відбіркові процеси. ВРП наразі мусить продемонструвати свою прозорість та забезпечити подальше проведення конкурсу в найчесніший спосіб. Тому, формування переліку кандидатів на посади членів ВККС має відбуватися шляхом відкритого поіменного голосування членами ВРП. Це сприятиме у подальшому посиленню довіри суспільства до процесу відбору та обраних членів загалом.

Реклама:

Формування доброчесної та професійної Комісії є одним з ключових завдань нашої держави. Адже ВККС відповідальна за добір та оцінювання суддів. Перед оновленою Комісією стоїть надскладне завдання – заповнити кадровий голод в судах та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів. Саме від членів ВККС залежатиме, які стандарти доброчесності та професійності будуть встановлені у суддівському корпусі.

Наостанок закликаю не стригти всіх під одну гребінку. У системі є недоброчесні судді – факт, а кейс Князєва це тільки підтверджує. Проте такі не всі, і наразі важливо дообрати найбільш гідних фахівців на ці посади. Інші ж матимуть справи з НАБУ та САП, що також зрозуміло з прикладу ексголови Верховного Суду..

Ярослав Юрчишин

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.