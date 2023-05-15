НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів

Антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабара.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, НАБУ і САП, а також ZN.UA

Деталі: Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.

Князєва затримано. Тривають слідчі дії.

За інформацією джерел ZN.UA у НАБУ, обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, а Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.

НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді", а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС.

Деталі у бюро пообіцяли надати згодом, але вже показали фото грошей.

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У Верховному Суді повідомили, що у зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Князєва, 16 травня відбудеться позачергове засідання Пленуму ВС.

Довідка: Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року. 25 травня йому виповниться 44 роки.

У лютому голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що критичні висловлювання заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя у листопаді 2022 року могли зашкодити судовій реформі.

Смирнов відповів, що критика в бік кандидатів звучала не лише від нього, але й від антикорупційних організацій.