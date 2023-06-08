Посадити суддю-хабарника: місія можлива

Автори: Вадим Валько, юрист Автомайдану Микита Жижда, юрист Автомайдану

У травні всі ми стали свідками найбільшого корупційного скандалу у судовій системі. Голову Верховного Суду Всеволода Князєва зі спільниками викрили на ймовірному хабарі у 2,7 млн доларів. За версією слідства, Князєв створив і очолив організовану групу, яка за гроші сприяла ухваленню "потрібних" судових рішень. При чому сфера їхньої діяльності виходила далеко за межі Верховного Суду.

Кейс Князєва – це далеко не перша корупційна справа, в якій фігурують судді. І якщо до створення Антикорсуду у справах НАБУ було нуль вироків щодо суддів, то за понад три з половиною роки роботи ВАКС ухвалив уже понад двадцять вироків у таких справах. І майже всі вони були обвинувальними.

Вироки, які пройшли Верховний суд

Анатолій Целух

Суддя Малиновського райсуду Одеси Анатолій Целух взяв $2,5 тисяч за позитивне рішення у справі про виділення квартири "Одеським заводом радіально-свердлильних верстатів". При чому гроші суддя вимагав за цілком законне рішення. Під час обшуку кабінету у судді знайшли генератор шуму і детектор, який би мав виявити прослуховуючі пристроїв. Схоже, що йому це не дуже допомогло. На суді Целух намагався пояснити, що обладнання подарував йому покійний товариш, воно було китайське і він нібито ним не користувався.

ВАКС засудив Целуха до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. Пізніше Апеляційна палата скоротила термін до 5 років. Верховний суд лише не суттєво відкоригував ці рішення, виключивши з мотивувальних частин посилання на два протоколи допиту свідка. З лютого 2021 року суддя Целух відбуває покарання у колонії на Львівщині.

Павло Меденцев

Суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева викрили на отриманні 570 тисяч грн у далекому 2014 році. Хабар він вимагав від директора приватного підприємства, який хотів стягнути зі страхової 2,3 млн гривень. За 25% від цієї суми суддя погодився задовольнити позов. Передача коштів відбувалася у 3 етапи, під час останнього траншу його викрили на "гарячому". Згодом Меденцева звільнили з посади судді за порушення присяги, а рішення, за яке він брав хабар, скасувала апеляція. Однак завдяки "суддівській недоторканості" він зумів втекти з України, тому його судили заочно.

Меденцева засудили до 9 років ув’язнення з повною конфіскацією майна та спецконфіскацією 250 тисяч грн, вилучених у нього під час обшуку. Апеляція та касація залишили вирок без змін.

Антон Гайдур

Суддя Міжгірського райсуду Закарпатської області Антон Гайдур за хабар у 15 тисяч гривень пообіцяв стягнути 150 тисяч боргу за невиконані роботи по будівництву дерев'яного будинку. І це при тому, що відповідач на суді визнав позовні вимоги в повному обсязі та зобов’язався повернути борг. Після засідання суддя навіть вказав позивачу місце, куди саме покласти гроші. Одразу після їх одержання Гайдура затримали. Хабар він заховав у лівій кишені піджака в коробці з-під пластиліну.

"Десятивідсотковий пластилін" у підсумку коштував йому 5 років за ґратами з конфіскацією майна. Апеляційна та касаційна інстанції залишили вирок без змін. Він наразі відбуває покарання.

Ганна Білик

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Ганна Білик розглядала адміністративний протокол щодо працівника приватного підприємства, яке торгувало дизпаливом без дозвільних документів. Суддя закрила провадження у зв'язку з закінченням строків накладення стягнення. При цьому у постанові вона не вирішила, що треба робити з 13,5 тонн вилученої продукції. Коли ж представник підприємства звернувся до Білик за роз’ясненням рішення, суддя повідомила, що за 1 тисячу євро готова винести потрібне рішення і повернути пальне підприємству.

Корупційне "автентичне тлумачення" для судді закінчилось тим, що її засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією авто і земельної ділянки. Апеляційна та касаційна інстанції залишили вирок ВАКС без змін.

Цікаво, що навіть у статусі обвинуваченої Білик продовжувала ще чотири роки працювати суддею та отримувати чималу суддівську зарплату. А після того, як апеляція ВАКС підтримала тюремний вирок, Білик ще майже рік переховувалась. Наразі вона уже відбуває покарання.

Олег Василюк

У справі про дрібне хуліганство у шкільному спортзалі, де чоловік напідпитку лаявся та намагався влаштувати бійку із вчителем, суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Олег Василюк визнав хулігана винним без виклику до суду і призначив йому 60 годин громадських робіт. Згодом суддя замінив громадські роботи на мінімальний штраф. Однак цей же чоловік знову напідпитку влаштував сутичку з директором районного будинку культури та селищним головою. На нього склали новий протокол, який потрапив на розгляд іншому судді. Василюк не розгубився і пообіцяв за винагороду вплинути на свого колегу. Наш "герой" отримав за свої послуги 3800 гривень і був викритий "на гарячому" у своєму службовому кабінеті.

ВАКС визнав Василюка винним і спершу призначив йому лише 25,5 тисяч грн штрафу. Однак апеляційна палата переглянула вирок і збільшила покарання до 2 років ув’язнення. Верховний суд залишив вирок апеляції без змін.

До речі, поки тривало слідство, Вища рада правосуддя відправила Василюка у почесну відставку з довічним щомісячним утриманням. Після того, як вирок набрав законної сили, відставку припинили. Але за сотні тисяч гривень, виплачених протягом п’яти років, ніхто так і не відповів.

Вироки, які пройшли апеляцію

Олег Ющук

У 2017 році суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олег Ющук за $500 пообіцяв вплинути на рішення колеги в адмінсправі щодо нетверезого водія. План полягав у тому, щоб справу закрили за строками давності. Після отримання хабаря Ющук був затриманий на робочому місці.

Ющука засудили до 3 років позбавлення волі. Апеляційна палата ВАКС залишила вирок в частині строку покарання без змін. До честі суддів апеляції, вони встигли розглянути справу за 7 днів до закінчення строків притягнення до відповідальності.

Цікаво, що наприкінці 2020 року Вища рада правосуддя замість звільнення, відправила суддю Ющука у почесну відставку із довічним утриманням. Припинили відставку лише у квітні 2023 року.

Руслан Юхимук

У 2015 році суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Руслан Юхимук за $4 тис. ухвалив "потрібне" рішення у кримінальній справі, а також скасував арешт, накладений на автомобіль. В цю суму входило підроблення договору купівлі-продажу авто, що стало підставою для скасування арешту. Крім того, у судді також знайшли патрони, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

ВАКС заочно засудив Юхимука до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Захист спробував оскаржити вирок, але добився лише виключення з тексту посилання на вимагання як кваліфікуючу ознаку одержання хабаря.

Юхимук наразі перебуває в розшуку. Після викриття він скористався своїм "суддівським імунітетом" і втік до рф. У 2017 році його звільнили з посади судді за порушення присяги.

Андрій Новак та Олександр Білик

Суддя Голосіївського райсуду Києва Андрій Новак одержав $8 тисяч за судове рішення у справі про поновлення громадянина на роботі у страховій компанії та виплату йому 1,5 млн грн компенсації. Екссуддю Голосіївського райсуду Олександра Білика, який був адвокатом позивача у справі, звинуватили у пособництві та підбурюванні до надання хабаря. Крім того, під час обшуку у судді Новака знайшли пістолет Glock і 6 набоїв до нього, на які не було офіційного дозволу.

В матеріалах справи міститься розмова в якій Білик описав Новака як людину, яка завжди вимагала передоплату, заявляючи, що гроші, отримані сьогодні, призведуть до прийняття рішення наступного ранку, тоді як затримка платежу затягне весь процес.

ВАКС призначив Новаку і Білику 7,5 та 7 років ув’язнення відповідно з конфіскацією всього майна. Апеляційна палата ВАКС підтримала покарання в частині визначених строків ув’язнення та конфіскації. Наразі справа розглядається Верховним Судом, який у грудні минулого року відмовився призупиняти виконання вироку.

Олександра Брагіна

Окремо слід згадати скасований обвинувальний вирок щодо судді Київського окружного адміністративного суду Олександри Брагіної. Її звинувачують не в класичному хабарництві, а в умисному неподанні електронної декларації за 2020 рік. Вона цього не зробила через, нібито, релігійні переконання.

Перша інстанція ВАКС визнала доводи Брагіної непереконливими та присудила їй 51 тисячу грн штрафу із забороною обіймати певні посади. Якби це рішення встояло в апеляції, то Брагіну мали б звільнити з посади судді й вона б не змогла претендувати на довічне грошове утримання. Апеляція ж повністю виправдала Брагіну, чим створила небезпечний прецедент. Проте все ще залишається шанс на перегляд цього рішення Верховним Судом.

Вироки, які переглядає апеляція

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Михайло Кренцель

Голову Козівського райсуду Тернопільської області Михайла Кренцеля звинувачують в одержанні через адвоката-посередника $2 тис. в обмін на рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого до колонії.

ВАКС призначив Кренцелю 6 років ув’язнення з конфіскацією майна, а адвокату Наталі Лісній 5 років в’язниці з конфіскацією половини майна. Наразі справа перебуває на розгляді в Апеляційній палаті ВАКС.

Михайло Пак

Суддя Михайло Пак з Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області звинувачують в одержанні 2 тисяч грн в обмін на допомогу нині покійному члену Спілки афганців Закарпаття отримати рішення про призначення соціальних виплат. За версією обвинувачення, посередником у перемовинах був посадовець місцевого управління Пенсійного фонду Олег Маковський.

Під час розслідування детективи НАБУ задокументували розмови за участю судді, який після "викриття на гарячому" висловив у телефонній розмові зі знайомими своє розчарування невеликим розміром хабаря: "Та кі било би, знаєте, хоч дві-три штуки, бл*ть, доларів, с*ка, нах*й. Не дві тищі гривнів, бл*ть".

Вироком першої інстанції ВАКС засудив Пака і посередника Маковського до тюремних термінів у 7 та 6 років відповідно. У судді Пака також мали конфіскувати все його майно, а у спільника Маковського – половину майна. Апеляційна палата ВАКС вирок скасувала і закрила справу у зв'язку із нібито закінченням строку досудового розслідування на момент направлення обвинувального акту до суду. Проте Верховний Суд скасував рішення апеляції та направив справу на новий апеляційний розгляд.

Олена Живцова

Голову Каланчацького райсуду Херсонської області Олену Живцову звинувачують в одержанні 5 тисяч грн хабаря. У квітні 2018 року вона розглядала адміністративну справу щодо таксиста, який працював без законного дозволу на таку діяльність. Суддя нібито запропонувала вирішити питання за неправомірну вигоду, а у випадку відмови погрожувала стягнути з чоловіка від 16 000 до 32 000 гривень штрафу. За версією обвинувачення, суддя передала порушнику "Кодекс України про адміністративні правопорушення", куди той поклав гроші. Надалі Живцова закрила провадження у справі.

ВАКС призначив Живцовій 5,5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі справа слухається в Апеляційній палаті ВАКС.

Цікаво, що Вищій раді правосуддя для звільнення Живцової знадобилося аж 2,5 роки після її затримання на ймовірному хабарі.

Ігор Мінаєв

Заступник голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ігоря Мінаєва звинувачують в одержанні 6 тисяч грн. Натомість він нібито пообіцяв допомогти уникнути штрафу та позбавлення прав водію, на якого склали протокол за керування авто напідпитку.

ВАКС призначив Мінаєву 5,5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Справа перебуває в Апеляційній палаті, однак її розгляд зупинено через мобілізацію обвинуваченого судді до лав Збройних сил України.

Цікаво, що одним із доказів, які хотіли використати адвокати на суді, були відеозаписи "народного ополчения Славянска" і каналу, пов’язаного із проросійським блогером Шарієм. Ними хотіли довести, що заявник у справі нібито воював за так звану "днр" і був агентом СБУ, а тому вчинив провокацію.

Сергій Лазюк

Суддю Дзержинського райсуду Харкова Сергія Лазюка, звинувачують одразу у двох епізодах: отриманні $500 за заочне рішення у справі про усунення перешкод у користуванні квартирою та 75 тисяч гривень за швидке та законне рішення у цивільній справі щодо договору позики на близько пів мільйона гривень.

У 2016 році тодішній керівник САП Назар Холодницький писав, що місцеві називають суддю Лазюка "Сєрьожа-четвертак", оскільки його такса за вирішення питань зазвичай сягала 20-30 відсотків від суми позову. У тексті вироку є красномовний фрагмент розмови по одному з епізодів, в якому суддя Лазюк каже, що "10% - это кисленько" і "обычно подходят с такими вопросами 20-25%".

ВАКС призначив Лазюку 7 років ув’язнення із конфіскацією майна. Наразі справу розглядає Апеляційна палата ВАКС.

Наталія Овчаренко

Суддю Кіровського райсуду із Дніпра Наталію Овчаренко звинувачують у вимаганні $30 тис. та отриманні частини хабара у розмірі $16 тис за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі. За версією обвинувачення, кошти вона вимагала разом зі своїм колегою Олегом Ходасевичем. Їх було затримано "на гарячому", а хабар суддя попросила покласти в православний журнал "Спасите наши души". Вже коли справа перебувала у суді, Ходасевич помер, тому щодо нього провадження закрили.

Цікаво, що після затримання голова Кіровського райсуду Підберезний разом з Овчаренко звернувся до тодішнього керівника САП Назара Холодницького з пропозицією вирішити питання, запропонувавши йому $300 тис. Суддів затримали у кабінеті керівника САП під час передачі першого траншу у $50 тис. Ця справа з 2018 року безперспективно розглядається Шевченківським районним судом Києва.

ВАКС засудив Овчаренко до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна. Наразі справа перебуває в апеляції ВАКС, однак сама Овчаренко раптово зникла наприкінці лютого і її оголосили в розшук.

Андрій Леонов

Суддю Бабушкінського райсуду Дніпра Андрія Леонова звинувачують у тому, що він висловив прохання надати йому $30 тис. та фактично одержав половину з цих коштів. Натомість пообіцяв ухвалити потрібне рішення у кримінальному провадженні щодо рейдерства та підробки документів: визнати фермерське господарство потерпілим та ухвалити вирок, не пов'язаний з позбавленням волі.

Згідно з матеріалами справи, Леонов нібито намагався замести сліди, доручивши представнику фермерського господарства обміняти $15 тис. на українські гривні: "Да, мне гривна нужна, change сделать". Згодом співробітники СБУ та НАБУ увійшли до його кабінету і виявили гроші. Леонов же говорив про провокацію злочину і заявив, що гроші йому підкинули.

ВАКС призначив Леонову 11 років ув’язнення з конфіскацією майна. На оголошення вироку Леонов не прийшов і, ймовірно, переховується. Судді апеляційної палати ВАКС оголосили його в розшук і застосували примусовий привід на наступне судове засідання.

Олександр Лисюк

Голову Баришівського райсуду Київської області Олександра Лисюка звинувачують у проханні та одержанні 2,5 тис. доларів. Гроші нібито передавали як частину неправомірної вигоди за ухвалення потрібних рішень у двох цивільних справах про стягнення 1,3 млн грн. та 11 млн грн.

За версією обвинувачення, зустрічей заявника та судді було декілька. Одна із них відбулася в коридорі Баришівського суду, де Лисюк нібито обговорював отримання 10-15% від вартості позову. Через два тижні він нібито говорив про $2,5 тис. - $3 тис. за першу справу і 500 тисяч грн за другу. Зрештою $2,5 тис. знайшли на подвір’ї суду, під лінолеумом, яким прикрили каналізаційний люк. На суді заявник говорив, що Лисюк у своєму суді "цар і бог, який все вирішує, на все впливає".

ВАКС засудив Лисюка до 8,5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі справу розглядає Апеляційна палата ВАКС.

Вадим Галічий

Суддю Жовтневого районного суду із Дніпра Вадима Галічого звинувачують в одержанні $10 тис. За цю суму він нібито пообіцяв знайомому використати свої зв’язки у Нацполіції та "зам’яти" кримінальне провадження про викрадення автомобіля та крадіжку, поєднану із проникненням у житло.

ВАКС визнав Галічого винним і засудив його до 3,5 років. Апеляція зменшила строк до 2,5 років і він уже навіть встиг відсидіти близько півтора роки і вийти по умовно-достроковому. Однак Верховний Суд скасував рішення апеляції і направив справу на новий апеляційний розгляд. На додаток, нещодавно Апеляційна палата зупинила розгляд справи, бо Галічий мобілізувався до Збройних сил України.

Ольга Панченко

Голову Харківського окружного адмінсуду Ольгу Панченко звинувачують в тому, що вона чинила вплив на свою колегу Олену Заічко. Панченко нібито домовилась із місцевим комерційним підприємством про ухвалення рішення на його користь, яке б дозволило забудувати 13 гектарів землі в Харкові. Справу мала розглядати суддя Олена Заічко, на яку голова суду нібито й почала впливати. Детективи викрили суддю Панченко під час передачі $3 тис. Панченко ж навпаки розповідала на суді свою версію, що нібито суддя Заічко мстилася їй як голові суду.

ВАКС призначив Панченко покарання у вигляді 5 років ув’язнення без конфіскації майна. Далі справу передали в Апеляційну палату, однак розгляд нещодавно зупинили, оскільки Панченко мобілізувалася на посаду санітарного інструктора медпункту 4-го стрілецького батальйону (з охорони та оборони об'єктів державного значення).

Вироки на підставі угод

Також Вищий антикорупційний суд ухвалив три обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості, укладених між суддями та прокурорами САП. У цих справах йдеться про умовні строки ув’язнення, а не реальні.

судді із Сєвєродонецька Олені Горбатенко призначили 5 років ув’язнення з іспитовим строком в 3 роки за одержання частини хабаря у $ 1,5 тис. при загальному розмірі хабаря на двох зі спальником-прокурором у $ 6 тис. Кошти надавалися за ухвалення вироку, не пов'язаного з реальним позбавленням волі.

призначили 5 років ув’язнення з іспитовим строком в 3 роки за одержання частини хабаря у 1,5 тис. при загальному розмірі хабаря на двох зі спальником-прокурором у 6 тис. Кошти надавалися за ухвалення вироку, не пов'язаного з реальним позбавленням волі. судді Малиновського райсуду Одеси Олексію Бурану призначили 5 років ув’язнення з іспитовим строком в 3 роки за одержання 120 тисяч грн. Кошти передавалися за позитивне вирішення цивільної справи. Ще 380 тисяч грн привласнив спільник судді.

призначили 5 років ув’язнення з іспитовим строком в 3 роки за одержання 120 тисяч грн. Кошти передавалися за позитивне вирішення цивільної справи. Ще 380 тисяч грн привласнив спільник судді. судді Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитру Лобану призначили 5 років ув’язнення з іспитовим строком в 3 роки за одержання $20 тис. В обмін на хабар суддя ухвалив рішення на користь виробничого кооперативу щодо визнання права оренди землі.

Скасовані вироки

Іван Тулик

Івана Тулика із Закарпаття звинувачували за двома епізодами: перший стосувався "подяки" еквівалентній сумі штрафу від водія, який хотів уникнути відповідальності за нетверезе водіння, у другому йшла мова про ухвалення потрібного позивачу рішення у справі, яка стосувалась стягнення 130 тисяч грн боргу. За збігом обставин ним виявився той самий водій який фігурував у першому епізоді. За винесення потрібного рішення, за версією прокуратури, суддя отримав 10 тисяч грн.

У 2021 році перша інстанція ВАКС визнала Тулика винним за двома епізодами та призначила йому 6 років в’язниці з конфіскацією майна. У листопаді цей вирок переглянула апеляційна палата, зменшивши строк покарання до 5 років. Верховний Суд натомість скасував вирок і закрив провадження. На думку суддів у всьому винні антикорупційні прокурори, які відправили обвинувальний акт до суду нібито поза межами строку розслідування, хоча такий висновок був доволі сумнівним.

Володимир Пономаренко

Другий випадок скасування вироку Антикорупційного суду стосувався судді Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка. За версією обвинувачення, Пономаренко отримав гроші від водія, на якого було складено протокол за нетверезе водіння. За 30 тисяч гривень суддя пообіцяв вплинути на рішення своїх колег з Соснівського районного суду. Зустрівшись з в.о. голови Соснівського районного суду, і отримавши від неї відмову, Пономаренко нібито все одно взяв з водія кошти після чого був затриманий.

У лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд засудив Пономаренка до двох років в’язниці. 21 квітня 2021 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок, відправивши суддю до Менської колонії. Однак Пономаренко пробув у в'язниці недовго і вже 15 вересня Верховний суд став на захист свого колеги та скасував вирок з формальних підстав нібито через недотримання строків під час досудового розслідування. Хоча такий висновок суддів касації теж є доволі неоднозначним.

Сергій Кононенко

Суддю Ленінського райсуду Полтави Сергія Кононенка прокуратура звинувачує у двох епізодах ймовірного хабарництва: одержання 3 тисяч грн за рішення про визнання права власності на самочинно збудований гараж та 5 тисяч грн за рішення про стягнення 100 тисяч грн боргу.

ВАКС визнав доведеним обвинувачення лише частково за першим епізодом (отримання 500 гривень у напівпрозорому конверті з диском) і засудив його до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. Судді першої інстанції також констатували, що поведінка Кононенка під час судового розгляду була неналежною: він не сплатив визначену йому заставу, неодноразово отримував грошові стягнення за неявку до суду, а мобілізацію до лав ЗСУ взагалі визнали способом ухилення від судового розгляду. Однак в травні цього року Апеляція ВАКС скасувала вирок і направила справу на новий розгляд. При цьому Кононенка залишили під вартою.

Тетяна Денисюк

Суддю Господарського суду Харківської області Тетяну Денисюк звинувачують в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Вона вирішила передати заарештований газ і газовий конденсат компанії "Карпатнадраінвест", яку пов’язують з екснардепом-втікачем Онищенком. При цьому Денисюк дозволила підприємству не платити судовий збір, через що держава недоотримала понад 200 тисяч гривень.

ВАКС доволі сумнівно виправдав колегу, не побачивши у її діях суб’єктивної сторони. Проте апеляція з цим не погодилася і направила справу на новий розгляд у суд першої інстанції.

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Понад два десятки обвинувальних вироків щодо суддів за хабарництво чітко продемонстрували, що в нас нарешті з’явилися інституції, спроможні боротися з проявами корупції всередині судової системи. І це лише перші, але далеко не останні вироки щодо суддів. Адже значна кількість справ наразі перебуває на стадії судового розгляду. Згадати хоча б провадження щодо "плівок ОАСК", в якій обвинуваченими проходять одразу семеро суддів на чолі з Павлом Вовком. Сподіваємося, що у ній ми теж скоро дочекаємося справедливого вироку.

Якщо раніше можна було закидати НАБУ та САП, що вони ловлять лише "дрібну рибу" серед суддів, то такі справи, як "плівки ОАСК" чи викриття багатомільйонної корупції у Верховному Суді розбивають цей наратив. Чим більше буде затримань і вироків, тим швидше система зрозуміє, що недосяжних немає. І посади, зв’язки, гроші чи вплив більше не допоможуть уникнути покарання.

Навіть статус Голови Верховного Суду не повинен стати індульгенцією від потенційного покарання у випадку вчинення злочину. Адже саме через відчуття безкарності та вседозволеності судова система залишається корумпованою. Описані у цьому тексті приклади дають надію на те, що ситуація потрохи змінюється і в майбутньому ніхто зі служителів феміди не буде вважати себе вище закону.

У суспільства є величезний запит на справедливість і дуже хотілося б бачити на практиці невідворотність покарання, зокрема у справах щодо суддів.

Вадим Валько, юрист Автомайдану

Микита Жижда, юрист Автомайдану

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