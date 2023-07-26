Міжнародний олімпійський комітет проти світу: як спортивна інституція втручається у нацбезпеку

Уряди на захисті олімпійських принципів

203 країни отримають від Міжнародного олімпійського комітету (далі – МОК) запрошення на Олімпіаду-2024. Але серед них не буде росії та Білорусі. Принаймні, поки що. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах завагався і каже, що рішення ухвалять в жовтні на черговій сесії.

Бажання Баха повернути у великий спорт росіян та білорусів не змінилося, але він відчув колосальний тиск спортивної спільноти та урядів європейських держав. І це змусило його пригальмувати, аби не виглядати в очах світу відвертим лобістом інтересів рф.

Курс Міжнародного олімпійського комітету на реабілітацію агресора обурив не лише Україну. Наші найближчі союзники – країни Балтії та Польща – чітко заявили, що не пустять на свою територію росіян та білорусів.

Під час проведення Європейських ігор поляки так і вчинили. Чехія оголосила, що на урядовому рівні блокує в’їзд російським спортсменам. Заборонено навіть виступати у чеських клубах легіонерам з держави-агресора.

Аналогічні заяви звучали від німецьких посадовців. Міністри спорту Великої Британії, Франції та мер Парижа чітко заявили, що агресору не місце на Олімпіаді. Аналогічні заяви зробили Європарламент та ПАРЄ.

Причина такої одностайності проста – країни сумніваються, що МОК здатен гарантувати справжню "нейтральність" російських та білоруських спортсменів. Кейс російської стрибунки Олени Ісинбаєвої яскраво це демонструє. Вона працює в Комітеті і до недавнього часу не приховувала своє звання майора російської армії. Її світлини у військовій формі широко тиражувалися мережею. Та коли комісія з етики МОК почала перевірку, то нічого "не побачила". Очевидно, просто не хотіла бачити.

Тому замість вдаваної "нейтральності" без чітких критеріїв, яку пропагує МОК, Україна та союзники запропонували інший варіант – підписання антивоєнної декларації тими російськими і білоруськими спортсменами, які хочуть змагатися на Олімпійських Іграх.

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Російський спорт – загроза національній безпеці

Все це змусило Томаса Баха неабияк розхвилюватися. Він звинуватив уряди у втручанні в справи міжнародного спорту. Щодо Великої Британії вдався до каральних заходів. Позбавив країну права на проведення низки кваліфікаційних турнірів через наполягання уряду на підписанні антивоєнної декларації.

Так нібито "аполітичний" МОК став активним учасником політичних процесів. Тепер він хоче визначати принципи внутрішньої безпекової політики держав.

Не секрет, що, крім солідарності з Україною, другим ключовим мотивом небажання пускати агресора на свою територію є питання безпеки.

Сьогодні прямо на наших очах Польща викриває розгалужену російську шпигунську мережу на своїй території. Серед її учасників є спортсмени. Тому уряди багатьох країн Європи остерігаються масово запускати до себе росіян та білорусів. Крім того, що більшість спортсменів напряму пов’язані із силовиками, в складі делегації можуть бути відверті шпигуни чи навіть терористи. До того ж агресивна цинічна поведінка росіян, спрямована на пропаганду війни, провокуватиме заворушення серед вболівальників.

Тому сьогодні у країн Європи є величезна мотивація виступити єдиним фронтом проти спроби проштовхнути росію на Олімпіаду. Ключовою буде позиція Франції, яка прийматиме Ігри.

Будь-які спроби Томаса Баха підіграти Кремлю розіб’ються об тверду позицію уряду країни, яка фізично закриє в’їзд для російської делегації. Недаремно очільник МОК вже зустрічався з президентом Франції Макроном, аби схилити його на свій бік. Та остаточного рішення ще не ухвалено.

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Україна подає приклад

Приклад та позиція України є визначальними. Ми першими напрацювали механізм так званих спортивних санкцій.

За поданням українського парламенту РНБО впровадило візові та фінансові обмеження проти спортсменів та функціонерів рф та рб. Наразі проголосований ще один список з 36-ти осіб. Постійно поповнюємо базу спортивних пропагандистів. Наразі туди внесли вже 475 росіян та білорусів.

Верховна Рада також звернулася до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям.

Важливо активно працювати з європейськими партнерами, аби сформувати єдину антиросійську коаліцію. Бачимо як росіяни доволі успішно впливають на Азію і Африку. Тому Європа має залишитися незламним бастіоном. Кожна з європейських країн особисто в цьому зацікавлена. Бо це визначає безпеку, перспективи демократії та майбутнє європейських цінностей.

Якщо МОК не здатен захистити олімпійські принципи від корупційного впливу рф, це мають зробити уряди держав Європи. Наразі світовий спорт перебуває на роздоріжжі між тотальною корупцією та гідністю. Важливо спрямувати його правильним шляхом.

Ольга Саладуха

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