Боротьба з корупцією та посилення соцзахисту військових: індекс реформ останнього кварталу 2023 року

На 2024 рік Україна має кілька переліків пріоритетних змін до законодавства. Країни Великої сімки рекомендують зосередитися на реформі системи правосуддя, боротьбі з корупцією, децентралізації, ефективному врядуванні, просуванні демократії та верховенства права. Уряд натомість планує зосередитися на підсиленні оборонної сфери, євроінтеграції, стійкості економіки, відбудові, розвитку соціальної сфери. Тому всі органи влади очікує напружена робота у 2024 році й надалі.

Наприкінці 2023-го у проєкті "Індекс реформ" від Вокс Україна ми зафіксували 51 важливе зрушення у законотворчому процесі. Порівняно з початком року, це було неабияке пожвавлення роботи – особливо в останні два тижні року. Незалежні експерти (кожен у своїй галузі) проаналізували документи за шістьма складовими і відзначили найважливіші зміни до законодавства за четвертий квартал 2023 року.

Основні тенденції у законодавстві: топреформи

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Продовження реформи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Європейські партнери постійно вимагають від нас реформування антикорупційних органів. І от новий закон надає САП статус окремої юридичної особи, а отже, дозволяє мати власне майно, рахунок в Казначействі та більшу самостійність у розбудові органу. Це може значно посилити спроможність антикорупційної прокуратури. Водночас злий жарт можуть зіграти інші норми, що розширюють повноваження САП, наприклад, дозвіл як завгодно довго проводити досудове розслідування до повідомлення особи про підозру. Зміни до законодавства про нацменшини, враховуючи зауваження Венеційської комісії. Мовами нацменшин ЄС можна буде здобувати шкільну та професійну освіту за умови, що учням додатково окремою дисципліною викладатимуть інтегровані курси з української мови, літератури, історії України та захисту України.



Ще один закон дозволив у населених пунктів, де живуть представники тієї чи іншої національної меншини (і становлять щонайменше 10% населення), використовувати мови нацменшин під час взаємодії з місцевими органами влади, у рекламі тощо.

Закон, що посилює соціальний захист військових. Завдяки йому грошове забезпечення зберігається за воїнами, що потрапили у полон чи зникли безвісти. Отримувати ці гроші зможуть близькі члени сім’ї військового. Спрощення життя для підприємців – на порталі Дія запустять комплексну послугу е-Підприємець, а поки почалося її бета-тестування. Спочатку е-Підприємець включатиме 8 послуг, які стосуватимуться базових аспектів запуску ФОП.

Найбільші зміни: огляд різних сфер життя

Найбільше змін відбулося у трьох сферах – людський капітал, державне управління та бізнес-середовище.

Людський капітал

Соціальний захист. Зокрема йдеться про грошову допомогу військовим, які дістали інвалідність під час війни, та родичам загиблих та зниклих безвісти бійців. Також людям з інвалідністю спростили доступ до протезів – тепер рішення про потребу в них може ухвалювати мультидисциплінарна реабілітаційна команда у лікарні. І з’явилася можливість ремонтувати протези, зроблені за кордоном, за бюджетні гроші.

Ще один важливий закон – можливість для військових зберігати статеві клітини у кріобанках коштом держбюджету. Перед другим читанням до нього додали норму про те, що такі клітини будуть утилізовуватися після загибелі військового. Це викликало великий суспільний резонанс і поставило на порядок денний питання того, що в Україні не врегульовано використання репродуктивних клітин після смерті їхнього власника/ці.

Правила ввезення в Україну гуманітарної допомоги. Електронна система обліку, що в тестовому режимі запрацювала з листопада, була запроваджена на рівні закону. У документі прописали розширене визначення того, що є гуманітарною допомогою. Його поширили і на товари, придбані за кордоном за гроші, однак ввезені в Україну як гуманітарна допомога і передані тут отримувачам безоплатно – це зазвичай дрони, турнікети та інші схожі товари. Раніше гуманітарною допомогою вважалися лише речі безоплатно отримані від благодійників і за кордоном, і в Україні.

Медична сфера. У спеціалізованих лікарнях з’являться наглядові ради, які складатимуться з 5-15 представників органів влади та громадськості. Це допоможе посилити спроможності лікарень із забезпечення прав пацієнтів та сталого фінансування (через залучення до громадських рад професіоналів із різних сфер).

Ще один крок – впровадження безперервного професійного навчання для всіх медпрацівників. Раніше система щорічного навчання діяла тільки для лікарів, усі інші спеціалісти галузі проходили курси підвищення кваліфікації раз на 5 років. Вони зможуть самі обирати, де й у кого вчитися.

Наприкінці року уряд затвердив порядок раннього виявлення порушень розвитку у дітей до 4 років. Послуга буде доступна у пакетах програми медичних гарантій від НСЗУ.

Освіта. У цій сфері відбулася важлива зміна для учнів, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Україна за спрощеною процедурою почала визнавати результати їхнього навчання. Йдеться про визнання отриманих знань та навичок, а не документів, виданих окупаційними адміністраціями. Для того, щоб отримати українські документи про середню чи професійну освіту, учням потрібно скласти атестацію: іспит з історії України, української мови та літератури, основ держави й права. Освіта бакалавра визнаватиметься частково – на 75%, – а освіта, отримана на магістратурі (окрім медичних, ветеринарних спеціальностей) і на більш високих освітніх рівнях, не визнаватиметься взагалі. Це має полегшити продовження шкільного навчання чи отримання професійної та вищої освіти на підконтрольних територіях для учнів з ТОТ.

Державне управління

Боротьба з корупцією. Влада посилила повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції – закон дозволив перевіряти майно держслужбовців, суддів, поліцейських, інших посадових осіб та їхніх родичів, набуте навіть до призначення чиновника на посаду. Своєю чергою, НАЗК затвердило порядок моніторингу способу життя декларантів, який допоможе зіставляти доходи посадовця з його стилем життя, щоб виявити ризики корупції. Моніторинг буде вибірковим на підставі інформації, отриманої з медіа, від підприємств чи громадян.

Наслідки війни. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розробило рекомендації з пріоритизації відновлення об’єктів, що були пошкоджені чи знищені через російську агресію. До уваги братимуть соціально-екологічні та фінансово-економічні показники. Об’єкти, що отримають високу оцінку за цими показниками, відновлюватимуть в першу чергу. До цього не існувало єдиного підходу до визначення черговості об’єктів відбудови.

Бізнес-середовище

Гармонізація українського законодавства з європейським. Уряд затвердив концепцію "походження товарів". Це має спростити двосторонню торгівлю з ЄС та співпрацю в рамках Угоди про асоціацію у митній сфері. Завдяки ухваленню постанови полегшилися умови підтвердження походження товарів.

Пожвавлення економічної діяльності. Наприкінці року був підписаний закон про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Закон дав українському Експортно-кредитному агентству право страхувати українські компанії від воєнних ризиків. Однак поки механізм не запрацював, бо уряд має виділити гроші на цю діяльність, а також ухвалити додаткові регуляції, які деталізують процес страхування.

Державна допомога підприємцям. Влада розробила критерії для надання держдопомоги підприємствам, що розбудовують місцеву чи рекреаційну (відпочинкову) інфраструктуру. Ухвалили рішення надавати її економічно стійким підприємствам за умови, що допомога матиме стимулюючий ефект – масштабує проєкт чи розширить діяльність підприємства, а також допоможе швидше реалізувати заплановане.

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