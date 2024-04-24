Росія заплатить за війну: як США зробили важливий крок до конфіскації $300 млрд  російських активів

20 квітня, мабуть, вся Україна спостерігала, затамувавши подих, за голосуванням у Палаті представників США. Ми змогли видихнути з полегшенням, адже після більш ніж півроку затримок, американські конгресмени нарешті схвалили законопроєкт щодо виділення допомоги Україні на суму близько 61 мільярда доларів. У 23 квітня це рішення прийняв і Сенат, залишивши останній етап підпису президента Байдена.

Однак, крім такої бажаної допомоги війську, Конгрес також ухвалив закон про конфіскацію активів російського центробанку на користь України, який вперше створює юридичний механізм для проведення конфіскації як контрзаходу. Він надає президенту США повноваження застосувати процедуру конфіскації із подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів – Compensation Fund, Ukraine Support Fund. Американський президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з країнами Групи семи, ЄС та іншими партнерами. Також закон передбачає розширення антиросійських санкцій.

Про які ж суми йдеться? Насправді, у США російських суверенних активів не так багато, від 5 до 8 млрд доларів за різними оцінками. Саме тому, коли за останні кілька місяців ми мали чимало розмов про російські активи з конгресменами та урядовцями США, ми постійно наголошували, що рішення про конфіскацію не може замінити, але тільки доповнити великий пакет допомоги. Адже зброя – необхідна країні на вчора, тоді як конфіскація– це про середньо- і довгостроковий підхід та лідерство використовувати російські кошти на потреби України. Саме тому це рішення США важливе передусім як якісно новий крок на шляху конфіскації повної суми у близько 300 млрд доларів.

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Ми святкуємо розблокування американського пакету допомоги, але така тривала затримка коштувала нам дуже дорого на фронті і не виключено, що цей пакет допомоги буде останнім великим на невизначений час. Це свідчить про необхідність продовжувати адвокаційну роботу саме серед європейських партнерів: Європа має перейняти лідерство у підтримці України і розвивати власні спроможності, перш за все оборонні індустрії, для захисту безпеки континенту, що буде корисним при будь-якому сценарії розвитку політичної ситуації у США.

Конфіскація активів може бути одним із альтернативних планів забезпечення України системною підтримкою. Зараз ведуться активні переговори в Групі семи про те, як залучити ці гроші для України. Зміна позиції уряду США в цьому питанні відбулася в грудні минулого року, після чого спільно з Великобританією та Канадою вони включилися у переконання партнерів провести повну конфіскацію. Тепер рішення Конгресу відкриває для США шлях вести за собою партнерів не лише політичними заявами, але і прикладом та конкретними діями.

Насправді, Європа хоче продовжувати заробляти у "друзів Росії": медіа публікували нещодавно, що Китай, Саудівська Аравія і ОАЕ підключилися до шантажу європейських країн проти конфіскації російських активів, незважаючи на те, що їм немає чого боятися за свої активи на Заході у випадку, якщо вони не планують війн агресії, звичайно. Але правда, яку аналітики прямо озвучують, полягає в тому, що "можливість поразки Росії йде всупереч інтересам країн "Перської затоки" та Китаю, тоді як всі розуміють, що передача заморожених активів Україні може суттєво посилити наші позиції і спроможність виграти цю війну.

Буквально минулого тижня Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку, коментуючи конфіскацію російських активів, заявила про "величезну асиметрію" у сумах активів, які зберігаються у США в доларах (5-8 млрд) та в Європі у євро (приблизно 200 млрд). Вона вказала на слабшу позицію євро в міжнародних фінансах, натякаючи, що США від конфіскації постраждають менше. Але це не так.

У випадку спільної/одночасної конфіскації всіма країнами Групи семи, ризики для їхніх валют є мінімальними, адже реальної альтернативи цим валютам не існує.

Згідно з даними МВФ, понад 90% усіх світових валютних резервів зберігаються в доларах США, євро, японських єнах, британських фунтах і канадських доларах, тоді як у китайському юані резервів лише 2,1%. Тобто, якщо конфіскація російських активів відбудеться у США, Європі, Японії і Великобританії, невже Саудівська Аравія і ОАЕ одразу переведуть свої резерви у Росію і Китай? Звичайно, що це блеф, читайте у нашій аналітиці, чому.

Окрім цього, Лагард наголошує, що конфіскація "порушить міжнародний порядок, який вони намагаються зберегти і змусити Росію поважати". Але конфіскація як контрзахід не буде порушенням, про що неодноразово висловлювалися поважні професори міжнародного права. Натомість за понад десять років війни і двох років геноциду, Росія не показала жодною своєю дією готовність повернутися до поваги міжнародного права, жорстоко руйнуючи Україну у всіх на очах, вбиваючи дітей у сні, катуючи військовослужбовців у полоні, знищуючи енергетичну інфраструктуру і чинячи незліченну кількість інших воєнних злочинів. Настав час діяти сміливо, і останнє рішення Конгресу США відкриває для цього шлях.

Особливо важливими для зсуву позиції Європи будуть дії Бельгії, яка наразі адвокатує проти конфіскації, адже саме у їхньому депозитарії Євроклір заморожено російських активів понад 191 млрд. дол.

Європейський Союз наразі фіналізовує рішення, за яким Україні почнуть передавати доходи на заморожені російські активи починаючи з 2024 року. В той же час, Євроклір залишив собі 3,8 млрд євро доходів за 2022-2023 на страхування від ризиків. За той самий період, Бельгія виділила Україні допомоги лише на 500 млн євро, а її порти працювали основними воротами в Європу для російського скрапленого газу, допомагаючи російській воєнній машині триматися на плаву і заробляти з продажу викопного палива геноциду.

У той же час, бельгійський прем’єр-міністр Де Кроо заявив про розслідування втручання Росії у європейські вибори, які відбудуться у червні. Він також зазначив, що розвідка Бельгії підтвердила існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України, а також випадки, коли до депутатів Європарламенту зверталися та пропонували гроші за поширення російської пропаганди. У світлі таких дій, сподіваємося, Бельгія припинить блокувати конфіскацію російських активів, що дозволить суттєво посилити Україну.

У цій війні, яка може перерости у значно ширшу, якщо партнери не допоможуть перемогти Росію в Україні, половинчасті рішення не працюють.

Росія повинна заплатити за всі свої злочини, і конфіскація російських активів має стати одним із таких кроків. Окрім аргументів, озвучених вище, ми спростовуємо і інші страхи наших партнерів: про юридичні та економічні ризики, страх помсти з боку Росії, аргументи для третіх країн, яким не варто боятися, а також про перспективи оскарження конфіскації в міжнародних судах (буде опубліковано незабаром).

На щастя, своїм рішенням США подарували нам ще один сильний аргумент: конфіскація законна, справа у політичній волі.

Олена Галушка

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