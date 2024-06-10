Найєм йде з посади голови Агентства відновлення: каже, перешкоджали роботі

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Агентства відновлення, він повідомив, що причиною цього стали системні перешкоджання роботі.

Джерело: Найєм у Facebook

Пряма мова Найєма: "Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження.

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Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод".

Деталі: За його словами, Агентству відновлення повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг.

"Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції", − пояснив Найєм.

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Ще однією причиною свого рішення він назвав те, що команду "почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі".

За його словами, просто зараз уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики.

Пряма мова Найєма: "Все це має наслідки, про які я неодноразово офіційно повідомляв. Невчасна оплата роботи підрядників підриває довіру до держави; затримка з фінансуванням − сповільнює, а у деяких напрямках − повністю зупинила будівельні роботи, а це – втрата довіри і ринку, і місцевої влади, і громадян. Але головне, що усе це негативно впливає на обороноздатність країни, логістику вантажів, захист критичної інфраструктури та експорт наших товарів. Зрозуміло, що такі дії рано чи пізно мають спричинити критику нашої команди і невдоволення міжнародних партнерів".

Деталі: Ще однією причиною він назвав урізання заробітної плати працівникам Агентству з початку 2024 року.

Пряма мова Найєма: "Левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати. Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат − старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз − 14. Внаслідок цього з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу, про що я неодноразово писав листи прем’єр-міністру України, СБУ, НАЗК та Міністерству фінансів, і про що неодноразово говорилося послами G7 на зустрічах з головою Уряду".

Чиновник переконаний, що це зробили умисно, щоб в Агентстві, яке "певною мірою стало взірцем побудови процесів з "0", просто не залишилося фахових і вмотивованих людей, а саме Агентство визнали неефективним та непотрібним".

Найєм наголошує, що попри всі ці перепони, за весь час великої війни вони "не провалили і не зупинили жодного проекту, жодного військового вантажу, жодного евакуаційного маршруту".

"На сьогодні Агентство одночасно координує роботу 353 (!) будівельних майданчиків з відновлення по всій країні. Це − найскладніша робота в моєму житті.

За рік нам вдалося реалізувати велику кількість проектів. Після деокупації постраждалих регіонів ми відновили майже 1,3 тис. км автошляхів та рух 330 мостами. 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні ми відремонтували та розпочали проектні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС у надстислі терміни ми збудували 155 км магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 млн людей", − розповів Найєм.

Одним із найбільших проектів Агентства він назвав спорудження захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго" та захист 103 об’єктів енергетики від осколкових уражень.

Найєм запевняє, що усі роботи щодо захисту від дронів та осколків виконані, і саме завдяки цьому після останніх обстрілів енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити постачання електроенергії у Харківській, Одеській та Миколаївській областях.

"Це робилося без зайвого піару, перерізання стрічок і фотосесій. Це була наша робота, а не подвиг…

Все це було можливо завдяки підтримці Міністерства та міністра, які дозволяли приймати самостійні рішення та досягати результатів, не чекаючи ударів у спину. Із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови Уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило", − заявив Найєм.

Він визнав, що "були й помилки і недоліки, без яких неможливо втілювати у життя проекти такої складності і у таких умовах", але запевняє, що його команда завжди реагувала і прагнула зробити краще.

"Очевидно, ми не завжди вписувалися у сьогоднішній стиль та команду державного управління. І не виключаю, що згодом будуть намагання переслідувати та дискредитувати нашу роботу у публічній площині. Насправді, це вже відбувається тривалий час. Я готовий до цього і перед звільненням звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством", − наголосив Найєм.

Він додав, що після написання заяви про звільнення попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах, але виконуватиме свої обов’язки до прийняття рішення урядом про його звільнення і передасть справи наступникам.

"Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проектів. Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі", − підсумував чиновник.