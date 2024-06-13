Що насправді вбиває Україну?

"Українці – неспроможні. Україна – корумпована і не країна". Це ключові наративи ворога, спрямовані на руйнацію нашої державності, послаблення міжнародної підтримки і внутрішній розбрат.

Ми ж, у свою чергу, часто підживлюємо стратегію ворога нашими сварками, сегрегацією ("чому не на фронті", "виїхав", "клуб білого бізнесу" тощо), зайвою емоційністю в ухваленні рішень за відсутності моделювання наслідків.

Що нам потрібно:

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Справжній діалог.

Всередині суспільства та між суспільством і державною владою. Конструктивний, дорослий і без взаємних образ.

Визнати справедливість як обʼєктивне поняття.

"А чому я, а не він", "а чому в нього більше?" – у модерному суспільстві, яке бореться проти імперії і архаїки, важливо перемогти власний патроналізм. Справедливість – це суспільне благо. І воно в тому, що кожен українець зараз важливий – той, хто захищає країну; той, хто з інвалідністю; той, хто розвиває бізнес за межами України і донатить на ЗСУ; той хто працює зварювальником чи ІТ інженером і сплачує податки; той, хто в тилу; той, хто повернувся з фронту і прагне повернутися в бізнес.

Суспільне благо – це обороноздатність і економічна стійкість. Ключове слово – "і". Використання кожного там, де він дасть більше користі держави – ось завдання, яке вирішується оптимізацією застосування людського капіталу в силових структурах, рекрутингом, економічним бронюванням ключового персоналу бізнесу.

Бути там, де зможеш дати найбільшу користь суспільству і країні.

Стратегічний підхід.

Від візії України і стратегії перемоги, до державних політик. Мікроменеджмент, безсистемні точкові рішення лише руйнують нашу стійкість.

Єднання.

Представники державної влади мають припинити спроби руйнації консенсусу в громадянському суспільстві. Ми постійно бачимо спроби розсварити бізнес-спільноти ("клуб білого бізнесу" – це саме про це), ветеранські обʼєднання, обʼєднання громад і місцевого самоуправління. Посварити аналітиків і антикорупціонерів. Дискредитувати журналістів.

Це має бути замінено на побудову інклюзивних державних інституцій і визнання інституціоналізації громадянського суспільства. Ради при президенті мають бути не альтернативою інституціоналізації, а логічним її доповненням (позитивний приклад – як зараз організована робота в темі безбарʼєрності).

Чесні відносини з нашими партнерами

Ми непередбачувані – навіть для нас самих. Бізнес бачить в державних інституціях і політиці джерело ризиків. Але коли ми самі не інвестуємо і не віримо – як можна переконати міжнародних партнерів?

Так само і на рівні міждержавному. Якщо в нас самих немає стратегії перемоги, то складно виступати з субʼєктної позиції. Тому нам важливо дати можливість розбудовувати міжнародні горизонтальні звʼязки громадським організаціям (форум в Берліні – гарна можливість), бізнесу, експертам. Більше про Україну від українців по світу.

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Всі українці важливі

Основа комунікаційної стратегії: не ділити українців і не підживлювати патроналізм. Українці спроможні творити дива. Держава створює українцям можливості для розкриття потенціалу і підтримує тих, хто не може подбати про себе. Держава сприяє і держава турбується.

Все це можливо, перш за все, при чіткому усвідомленні вищеперерахованого чинною владою і громадськими діячами. І реальним бажанням – влади і суспільства – змінювати країну з урахуванням наявних викликів. Поки ми, на жаль, бачимо багато протилежних дій.

Тому, скоріше за все, зараз Україні необхідне переформатування Коаліції в ВР за принципом "Перемога і модернізація" (із заздалегідь узгодженими принципами і переліком законодавчих рішень), створення професійного уряду національного порятунку з чіткою політичною відповідальністю. А також посилення президента шляхом створення стратегічного think-tank на базі НІСД і платформи аналітичних центрів.

Вже частина плану реалізована: наші міжнародні партнери сприйняли візію України з напрямком на модернізацію, зрозуміли відмінність і важливість українського громадянського суспільства (цьогорічний URC в Берліні є свідченням цього). Тепер в трикутнику "Українска політична влада – Громадянське суспільство – Міжнародні партнери" пріоритети самої Україні і антикорупція матимуть більшість "голосів".

Діалог і співдія – саме так ми зможемо здолати міф про неспроможність України і українців.

Андрій Длігач, д.е.н., голова Advanter Group, засновник Kyiv Foresight Foundation, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України

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