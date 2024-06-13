Підсумки Берлінської конференції: всі повернулись додому, а Taurus так і залишились у Німеччині

У Берліні завершилась велика конференція з відновлення України – URC24. Тут зібрались українські та міжнародні урядовці й політики, представники громад, бізнесу та лідери громадянського суспільства. Ця конференція була найбільш чисельною за кількістю гостей і спікерів, однак не обійшлося і без сюрпризів.

Від початку повномасштабної війни – це вже третя конференція з відновлення, а перед тим були Ukraine Reform Conference. У Лугано країни наввипередки оголошували значні суми підтримки для України. У Лондоні Урсула фон дер Ляєн повідомила про 50 мільярдів допомоги від ЄС на наступні чотири роки. Натомість берлінські домовленості були дещо скромнішими. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре обіцяв Україні ті самі Leopard та IRIS-T, надання яких анонсували давно, але відправка очікується лише тепер.

Україна отримає перші кошти від заморожених російських активів. Ймовірно, за кілька днів на саміті країн G7 будуть озвучені інші важливі домовленості. Також чекаємо на позитивні новини з саміту миру в Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні.

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Конференція у Берліні відзначилась прозорістю і непрозорістю водночас. Цьогоріч представники громадянського суспільства виступали зі сцени основного майданчика, а не лише на подіях, організованих довкола конференції. Також у Німеччині вперше за останні три роки допустили журналістів до основних залів, а не лише до пресцентру за межами заходу. Це хороший сигнал для українського парламенту – журналісти мають бути в кулуарах, адже тільки там відбувається живе спілкування із законотворцями. Теперішній коворкінг у Раді – це, на жаль, лише імітація відновлення доступу журналістів.

Звичайно, конференція з відновлення – майданчик для діалогу, але інколи звучали абсолютно протилежні меседжі. Наприклад, на одній із панелей віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко звітував про успіхи децентралізації, згадав і про "певні труднощі". Натомість Віталій Кличко запевнив слухачів, що в Україні тотальна централізація влади. Цю "гру" зрозуміли не всі, а лише ті, хто стежить за перипетіями між Банковою та місцевим самоврядуванням.

Крім того, досить неочікувано, що до складу делегації Верховної Ради на конференцію з відновлення України увійшли нардепи від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Сергій Ларін та Ігор Кісільов, які неодноразово потрапляли в моніторинг прогульників та пасивів Верховної Ради від Руху ЧЕСНО.

Звісно, іронією стало те, що на захід із відбудови від України не приїхав жодний профільний міністр. Віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова звільнили ще у травні, а наступника не призначили досі. Також на захід не пустили й голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який теж написав заяву на звільнення. І важливо, що це питання не персоналій, тут швидше йдеться про дисбаланс гілок влади та залежність інституцій від Офісу президента.

У заключних промовах на конференції спікери наголошували на важливості прозорої відбудови та контроль за цим процесом. І поки Україна не може сформувати незалежних органів, партнери створюватимуть свої механізми контролю.

Примітно, якою б не була дискусійна панель, майже кожен український спікер говорив про зброю, адже повноцінна відбудова можлива лише після завершення війни. Всі учасники повернулись додому, але Taurus, на жаль, так і залишились у Німеччині.

Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО

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