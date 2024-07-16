Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Сергій Сидоренко
редактор "Європейської правди"

Верховна Рада скасувала літній час. От що це означає на практиці

Вівторок, 16 липня 2024, 18:05

Верховна Рада скасувала переведення годинників на літній час.

Спершу про відсутність логіки.

Ми стали єдиною в Європі (і напевно у світі) державою, у якої кілька ЗАХІДНИХ сусідів матимуть більший час. Це нонсенс, але наступного літа коли у нас буде опівдні, то в Молдові і в Румунії вже буде перша дня. Всупереч географії, логіці і сонцю.

Реклама:

Це символічно, але не так важливо як решта наслідків.

Це рішення означає, що ВР смачно плюнула в усіх тих, хто живе у східних областях. Бо у них влітку о третій ранку буде сонце. Так, під час комендантської. І після війни теж. А кого це цікавить у ВР? Принаймні не більшість депутатів.

Інший наслідок – наочний саме зараз, у спекотне літо. Це ж круто, наступного року на роботу треба буде їхати тоді, коли сонце майже в зеніті – на 10 ранку за нинішнім часом (наступного літа це буде 9). Можливо, зі службового авто спікера це байдуже, але більшість людей відчує зміну і буде вдячна, ага.

Це рішення також означає, що ВР краде годину часу літніх, весняних та осінніх вечорів у кожного з нас. Що на сході, що на заході України. Бо абсолютна більшість українців прокидається все ж за годинником, тобто пізніше за сонце. Тепер після роботи – "пісять і спать", вважають у ВР. А те, що сон буде гіршим за сонця, а вільний час припаде на сутінки – то це проблеми людей, які шерифа не обходять.

Але найбільший удар буде по жайворонках, які встають за сонцем. Їх природа влітку будитиме тепер на годину раніше. І до кінця робочого дня продуктивність буде вже сонною.

Я вже не кажу про розсинхронізацію з ЄС та інші дрібніші наслідки.

І все це – просто через те, що спікер Руслан Стефанчук чомусь загорівся ідеєю пропхнути необдуману ідею про фіксацію зимового часу, і зрештою досяг свого.

Дуже хотілося би вірити, що президент ветує це ДИКО шкідливе рішення, наслідки якого автори навіть не уявляють, і очевидно не пробували обдумати на кілька кроків уперед. Але чесно, не дуже вірю в таку можливість.

Оригінал

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Сергій Сидоренко
Головою, а не лише серцем. Зеленський має відмовитися від емоційних рішень щодо війни в Ізраїлі
7 листопада 2023, 17:30
Суд підтвердив право ЄвроПравди писати про Філіпчука та його співпрацю з росіянами
24 березня 2023, 09:00
Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році
22 липня 2022, 19:00
Усі колонки автора
Реклама:
Колонки

Відкуп, амністія чи застава для корупціонерів: про що насправді законопроєкт про угоди

Павло Демчук
юридичний радник Transparency International Ukraine

Російсько-українська війна як війна перехідного періоду

Валерій Залужний
Посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України

Сьогодні кожен бізнес може стати ветеранським

Максим Кушнір
заступник Міністра у справах ветеранів України

Меркантильний любитель росіян. Кого варто боятися "Динамо" в матчах із сербським "Партизаном"

Максим Салівон
журналіст Чемпіону

Українське суспільство заслуговує на посадовців із високим рівнем професіоналізму та бездоганною репутацією 

Реда Мольєне
голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у Службі дисциплінарних інспекторів

Чи вистачить Україні деревини для фортифікацій?

Юрій Болоховець
генеральний директор ДП "Ліси України"