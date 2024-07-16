Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"

Верховная Рада отменила летнее время Вот что это значит на практике

Вторник, 16 июля 2024, 18:05

Верховна Рада скасувала переведення годинників на літній час.

Спершу про відсутність логіки.

Ми стали єдиною в Європі (і напевно у світі) державою, у якої кілька ЗАХІДНИХ сусідів матимуть більший час. Це нонсенс, але наступного літа коли у нас буде опівдні, то в Молдові і в Румунії вже буде перша дня. Всупереч географії, логіці і сонцю.

Реклама:

Це символічно, але не так важливо як решта наслідків.

Це рішення означає, що ВР смачно плюнула в усіх тих, хто живе у східних областях. Бо у них влітку о третій ранку буде сонце. Так, під час комендантської. І після війни теж. А кого це цікавить у ВР? Принаймні не більшість депутатів.

Інший наслідок – наочний саме зараз, у спекотне літо. Це ж круто, наступного року на роботу треба буде їхати тоді, коли сонце майже в зеніті – на 10 ранку за нинішнім часом (наступного літа це буде 9). Можливо, зі службового авто спікера це байдуже, але більшість людей відчує зміну і буде вдячна, ага.

Це рішення також означає, що ВР краде годину часу літніх, весняних та осінніх вечорів у кожного з нас. Що на сході, що на заході України. Бо абсолютна більшість українців прокидається все ж за годинником, тобто пізніше за сонце. Тепер після роботи – "пісять і спать", вважають у ВР. А те, що сон буде гіршим за сонця, а вільний час припаде на сутінки – то це проблеми людей, які шерифа не обходять.

Але найбільший удар буде по жайворонках, які встають за сонцем. Їх природа влітку будитиме тепер на годину раніше. І до кінця робочого дня продуктивність буде вже сонною.

Я вже не кажу про розсинхронізацію з ЄС та інші дрібніші наслідки.

І все це – просто через те, що спікер Руслан Стефанчук чомусь загорівся ідеєю пропхнути необдуману ідею про фіксацію зимового часу, і зрештою досяг свого.

Дуже хотілося би вірити, що президент ветує це ДИКО шкідливе рішення, наслідки якого автори навіть не уявляють, і очевидно не пробували обдумати на кілька кроків уперед. Але чесно, не дуже вірю в таку можливість.

Оригінал

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Сергей Сидоренко
Головой, а не только сердцем. Зеленский должен отказаться от эмоциональных решений по войне в Израиле
7 ноября 2023, 17:30
Суд подтвердил право ЕвроПравды писать о Филипчуке и его сотрудничестве с россиянами
24 марта 2023, 09:00
Венгрия выбирает сторону зла. Снова, как в 1939 году
22 июля 2022, 19:00
Все колонки автора
Реклама:
Колонки

Главный союзник Украины – США – должен санкционировать возобновление ядерной программы Украины

Юлия Давий-Березовская
инициатор, президент и соучредитель Украинского Клуба Беркли

Количество DDoS-атак за последние 5 лет выросло в 5 раз. Как защититься?

Назарий Курочко
основатель группы компаний GIGAGROUP, CEO телеком-оператора GigaTrans

Нефть останется в прошлом? Как в мире производят экологическое топливо для самолетов, кораблей и авто

Николай Колиснык
заместитель Министра энергетики

Украина должна встретить мир с твердыми гарантиями от своих союзников

Генри Марш
нейрохирург, писатель

Около 80% экономии

Христо Панчев
эксперт по энергетике Greenpeace Центральной и Восточной Европы

Откуп, амнистия или залог для коррупционеров: о чем на самом деле законопроект о сделках

Павел Демчук
юридический советник Transparency International Ukraine