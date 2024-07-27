Третя зима великої війни. Чому жіноча зимова форма потрібна вже зараз

У лютому 2024 року десятки тисяч жінок, які несуть службу в лавах Сил оборони, нарешті отримали одяг, відповідний їхнім запитам та потребам. Але лише літній комплект. Офіційної зимової жіночої форми в нас досі немає.

Поки на вулиці липнева спека, думки про зиму десь далеко. Як то кажуть, ще дожити треба. Але щоб наші бійчині не лише дожили, але й нормально пережили наступну зиму, ми маємо забезпечити їх всім необхідним.

Почнемо з цифр. На початок 2024 року в лавах Збройних Сил України працювали й несли військову службу понад 67 тисячі жінок. З них 19 тисяч — це працівниці, всі решта — безпосередньо військовослужбовиці.

Реклама:

Щодня вони виконують сотні різноманітних завдань: несуть чергування, евакуюють поранених з поля бою, ведуть стрілецькі бої з противником. І останнє, що має їх відривати від виконання цих завдань — некомфортний і незручний одяг.

Якщо комусь ця претензія видається смішною — спробуйте побігати по вирвах і окопах зі зв’язаними ногами. Чи проповзти сто метрів в куртці, яка просто починає вас душити.

Саме для цього ми разом з активістами боролися за ухвалення окремого стандарту для жіночої військової форми. І 50 тисяч комплектів жіночої літньої форми, які вже надійшли в ЗСУ — це величезний крок вперед.

Але ж ми воюємо не лише влітку.

Досі нам щастило: минулі зими великої війни видались напрочуд теплими. Але ж може і не пощастити. І покладатися на банальне везіння в справі оборони просто нерозумно.

До сильних морозів в нас є приблизно 4-5 місяців. Комусь може здатися, що цього вистачить. Але давайте подумаємо.

Скільки часу треба, щоб розробити стандарт зимової форми, протестувати його, зібрати відгуки військових і зробити нову форму справді комфортною для виконання бойових завдань?

І це ж не все: ще затвердження цього стандарту Міноборони, далі оголошення тендерів, і лише після цього — пошив і передача готових комплектів до війська…

Це все дорогоцінний час, якого насправді зовсім не так багато.

Хтось скаже: пережили дві зими — і третю переживуть. Перепрошую, але це так ми ставимося до тих, хто ризикує своїм життям заради нашої безпеки?

Якщо є проблема — її треба розв’язувати, а не закривати на неї очі. Жіноча зимова форма потрібна вже зараз. Це факт.

Тепер поговоримо про якість та характеристики такого комплекту одягу. Одна справа — виконати завдання для "галочки", а інша — забезпечити наших військовослужбовиць чимось дійсно корисним.

Майбутня зимова форма має бути легка, зручна та надійна. А що найголовніше — тепла. Так, щоби в ній можна було спокійно витримати і -30°C десь у степу на Запорізькому напрямку.

Складні умови бойових дій потребують також надійних матеріалів. Звичайна бавовняна форма живе максимум 4 роки. І це в повсякденних умовах, а не бойових.

Окремий момент — мобільність на полі бою. Для цього форма має бути легкою і не дуже об’ємною. По суті, бути на кшталт хорошої сучасної гірськолижної куртки, яка не обмежує тебе в рухах.

Так ми отримуємо досить чіткий перелік вимог до нової форми, який бере краще зі стандартів країн НАТО, а також враховує наш власний досвід бойових дій.

Наразі найкращі рішення по матеріалах — це мембрана і софтшел. Вони дають гарні показники захисту від вітру та вологи, і що дуже важливо — розтягуються, тому дозволяють нормально рухатися.

Так, така форма не буде дешевою. Це інший технологічний рівень. Ватніки і бушлати в "дубок" можна залишити чоловіку для поїздок на рибалку.

Врешті, є ще одна не менш важлива вимога. Це те, наскільки швидко ця форма буде тут. Наскільки швидко її зможуть відшити, відправити та розподілити серед підрозділів. Чи встигнуть наші жінки отримати її до початку зими.

Оптимально — це українські виробники. Ми вже мали негативний досвід затримок з імпортною формою, і точно не хочемо повторення цього безладу.

Індустрія військової форми в Україні має розвиватися. І в нас є всі шанси стати світовими лідерами у цій галузі. Багатий бойовий досвід дає нам унікальну можливість для розвитку нових технологій, які відповідають запитам сучасної війни.

На фоні переозброєння країн Європи та світу, виробництво форми та екіпірування — ще одна велика експортна можливість для України.

***

З усього вищесказаного насправді є лише один висновок — ми більше не можемо зволікати з впровадженням жіночої зимової військової форми.

Дві зими великої війни дали нам чітке розуміння, що саме нам потрібно. І показали недоліки того, що в нас є зараз.

Чи є в нас технологічні можливості для її виробництва? — Так. При чому, за кращими світовими стандартами.

Тому якщо вже нам на долю випала війна, ми маємо пройти її з гідністю. І усім допомагати тим, хто захищає нас на полі бою.

Інна Лоїк, власниця підприємства із виробництва військового та спецодягу

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.