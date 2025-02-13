Його слова сколихнули Німеччину та міжнародну спільноту: хто такий Роман Шварцман

29 січня цього року під час заходу "Час пам’яті" у Бундестазі, присвяченого 80-річчю звільнення Освенцима – символу Голокосту, виступив одесит Роман Шварцман.

Фото з сайту Бундестагу

"Путін намагається знищити нас як націю. Так само, як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів убити мене за те, що я єврей. Тепер Путін намагається вбити мене за те, що я українець".

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Ці його слова сколихнули Німеччину, Україну та всю міжнародну спільноту.

Роман Шварцман пережив Голокост і нацистський концтабір. В Одесі його добре знають. У Німеччині також: він – кавалер ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". А в жовтні 2022 року Німецький Бундестаг вшанував його вставанням з оваціями.

За паспортом його ім’я – Рувін. Однак усі ЗМІ написали про Романа, і в Одесі його знають саме так. Він сам звик до цього, адже жити в СРСР з біблійним ім’ям було непросто. Те саме стосується його по батькові – не Маркович, а Мордкович.Ім'я батька змінене з тієї ж причини.

Хоч у медіа згадується, що цьогоріч Роману Шварцману виповниться 89 років (у його паспорті стоїть дата народження 10.09.1936), його справжній вік невідомий. Оригінальні документи згоріли під час обстрілу евакуаційної колони в липні 1941 року. У тій колоні гинули люди – після кожного авіанальоту на узбіччях залишалися десятки тіл. Тим, хто їхав у колоні не пощастило: після двох тижнів виснажливої дороги колону розвернули, бо попереду вже були німецькі танки. Тож мати Романа з 8 дітьми (старший брат разом з батьком служив і загинув у перший же рік Другої світової війни), втративши надію врятуватися, змушена була повертатися в Бершадь, що на Вінниччині.

Так почалися три з половиною роки виживання в гетто. У той час в місті німці створили два гетто, де загинули близько 25 000 євреїв, яких зганяли з Бессарабії та Буковини.

Виживали всіма можливими способами. Діти просили солдатів не виливати воду, в якій мили м’ясо, і не викидати шкірки овочів – цим і харчувалися. Брат Романа отримав переламані ребра за жменьку вівса. Іншого брата застрелили за те, що він послизнувся на мосту, який ремонтував. А сестру, яка прибирала в румунських казармах, зґвалтували, опісля вона народила дитину...

Роман Шварцман неодноразово розповідав свою історію. Він знає, як важливо, щоб людство не забувало і залишалося насторожі. Він пробачив Німеччину. Але Росію – ніколи.

Він міг евакуюватися в Ізраїль чи іншу країну, але залишився вдома. З лютого 2022 року щоразу під час повітряних тривог спускався з 10-го поверху в укриття. Це врятувало йому життя: 29 грудня 2023 року російська ракета зруйнувала його квартиру.

Пан Роман не може дивитися відео російських звірств. Він не вірить, що українці коли-небудь пробачать катам.

Попри поважний вік, Роман активний і продуктивний. Усе трудове життя пропрацював на Одеському заводі "Поліграфмаш", а останні десятиліття присвятив збереженню пам’яті про Голокост та підтримці єврейської спільноти. Завдяки його зусиллям в Одеській і Миколаївській областях встановлено понад 40 пам’ятників жертвам Голокосту. Він сприяв створенню Музею Голокосту в Одесі, який відкрили у 2009 році.

Роман Шварцман – віце-президент Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і концтаборів, заступник голови Ради Одеського товариства єврейської культури. Його виступи на міжнародних конференціях збурюють суспільство, викликають емоції і спонукають до дій. Роман Шварцман постійно наголошує: насправді Росія прагне знищити український народ і незалежність України, а також стати жандармом Європи.

Це звучить як одкровення. Особливо зараз, в треті роковини російського вторгнення, коли так багато говорять про можливість мирних перемовин з Росією.

Світлана Бондар, Одеса

*Матеріал підготовлено в рамках проєкту Re:Open Ukraine, що реалізується за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".

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