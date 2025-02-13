Його слова сколихнули Німеччину та міжнародну спільноту: хто такий Роман Шварцман
29 січня цього року під час заходу "Час пам’яті" у Бундестазі, присвяченого 80-річчю звільнення Освенцима – символу Голокосту, виступив одесит Роман Шварцман.
"Путін намагається знищити нас як націю. Так само, як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів убити мене за те, що я єврей. Тепер Путін намагається вбити мене за те, що я українець".
Ці його слова сколихнули Німеччину, Україну та всю міжнародну спільноту.
Роман Шварцман пережив Голокост і нацистський концтабір. В Одесі його добре знають. У Німеччині також: він – кавалер ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". А в жовтні 2022 року Німецький Бундестаг вшанував його вставанням з оваціями.
За паспортом його ім’я – Рувін. Однак усі ЗМІ написали про Романа, і в Одесі його знають саме так. Він сам звик до цього, адже жити в СРСР з біблійним ім’ям було непросто. Те саме стосується його по батькові – не Маркович, а Мордкович.Ім'я батька змінене з тієї ж причини.
Хоч у медіа згадується, що цьогоріч Роману Шварцману виповниться 89 років (у його паспорті стоїть дата народження 10.09.1936), його справжній вік невідомий. Оригінальні документи згоріли під час обстрілу евакуаційної колони в липні 1941 року. У тій колоні гинули люди – після кожного авіанальоту на узбіччях залишалися десятки тіл. Тим, хто їхав у колоні не пощастило: після двох тижнів виснажливої дороги колону розвернули, бо попереду вже були німецькі танки. Тож мати Романа з 8 дітьми (старший брат разом з батьком служив і загинув у перший же рік Другої світової війни), втративши надію врятуватися, змушена була повертатися в Бершадь, що на Вінниччині.
Так почалися три з половиною роки виживання в гетто. У той час в місті німці створили два гетто, де загинули близько 25 000 євреїв, яких зганяли з Бессарабії та Буковини.
Виживали всіма можливими способами. Діти просили солдатів не виливати воду, в якій мили м’ясо, і не викидати шкірки овочів – цим і харчувалися. Брат Романа отримав переламані ребра за жменьку вівса. Іншого брата застрелили за те, що він послизнувся на мосту, який ремонтував. А сестру, яка прибирала в румунських казармах, зґвалтували, опісля вона народила дитину...
Роман Шварцман неодноразово розповідав свою історію. Він знає, як важливо, щоб людство не забувало і залишалося насторожі. Він пробачив Німеччину. Але Росію – ніколи.
Він міг евакуюватися в Ізраїль чи іншу країну, але залишився вдома. З лютого 2022 року щоразу під час повітряних тривог спускався з 10-го поверху в укриття. Це врятувало йому життя: 29 грудня 2023 року російська ракета зруйнувала його квартиру.
Пан Роман не може дивитися відео російських звірств. Він не вірить, що українці коли-небудь пробачать катам.
Попри поважний вік, Роман активний і продуктивний. Усе трудове життя пропрацював на Одеському заводі "Поліграфмаш", а останні десятиліття присвятив збереженню пам’яті про Голокост та підтримці єврейської спільноти. Завдяки його зусиллям в Одеській і Миколаївській областях встановлено понад 40 пам’ятників жертвам Голокосту. Він сприяв створенню Музею Голокосту в Одесі, який відкрили у 2009 році.
Роман Шварцман – віце-президент Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і концтаборів, заступник голови Ради Одеського товариства єврейської культури. Його виступи на міжнародних конференціях збурюють суспільство, викликають емоції і спонукають до дій. Роман Шварцман постійно наголошує: насправді Росія прагне знищити український народ і незалежність України, а також стати жандармом Європи.
Це звучить як одкровення. Особливо зараз, в треті роковини російського вторгнення, коли так багато говорять про можливість мирних перемовин з Росією.
Світлана Бондар, Одеса
*Матеріал підготовлено в рамках проєкту Re:Open Ukraine, що реалізується за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".