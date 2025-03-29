Поради реформатору 

До мене часто звертаються за порадами люди, які приходять працювати в міністерства та різні агенції, зокрема на високі позиції. І нещодавно я розмовляв з іще однією людиною, яка проявила сміливість очолити важливу державну інституцію.

З 2014 року я вже бачив декілька хвиль реформаторів – кожна нова приходить у владу з натхненням та амбітними планами змінити країну на краще. Проте реальність української державної служби часто виявляється складнішою, ніж уявлялося при прийнятті пропозиції роботи. І багато людей губиться на цьому шляху. Я багато про це писав у минулі роки, після своєї роботи в НБУ.

Щоб не розгубитися серед багатьох завдань та очікувань, я раджу молодим реформаторам застосувати структурований підхід до планування своєї роботи. Я пропоную розділити всі завдання на чотири ключові блоки, які допоможуть зберегти фокус та досягти реальних результатів.

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Minimum Viable Product

Перший блок завдань – це щось типу MVP (Minimum Viable Product – мінімальний життєздатний продукт).

MVP це точно не про революцію і не заголовки в медіа, але це конкретні речі, які залишаються після вас і які справді змінюють систему.

Такі завдання не завжди надихають, але саме вони створюють фундамент, на якому згодом можна будувати щось більше. Ваш мінімум має бути зрозумілим, вимірюваним і корисним – і це вже немало.

Тема бухгалтерського обліку не є дуже цікавою для багатьох людей. Ви напевно не вважатимете тему впровадження міжнародних стандартів обліку в банках важливою. Я також не вважав це своєю найбільшою мрією, але ми це зробили в НБУ в 2015–2016 роках, за 25 років після того, як Україна отримала незалежність. Я розумів, що наявність міжнародних стандартів обліку в країні – це як абетка для інвесторів, яку обов'язково треба вивчити, і ми це зробили.

Було і багато іншого, наприклад, разом із Мінфіном ми упорядкували роботу аудиторських компаній для банків. Не багато, але приємно. Коли мене питають: "Що ви зробили на своїй посаді?", я можу відповісти: "Як мінімум я зробив ось це". Це і є мій мінімальний продукт, яким я пишаюсь.

Must Have

Другий блок – Must Have (те, що обов'язково повинно бути зроблено) – це обов'язкові завдання, невиконання яких може коштувати вам посади.

Сюди входять формальні обов'язки згідно з посадовою інструкцією, політично важливі проєкти для вашого керівництва, регулярні звіти та участь в обов'язкових нарадах.

Ці завдання можуть здаватися дріб'язковими або надмірно бюрократичними, але якщо їх ігнорувати, це швидко створює репутацію ненадійної людини. Якщо ви не готуєте вчасно матеріали до Кабміну, не реагуєте на запити від Офісу президента або постійно запізнюєтесь із поданням звітів, це буде помітно – і не на вашу користь.

Успішна робота в державній сфері неможлива без системності та відповідальності. Мій блок в НБУ, наприклад, відповідав за формування регулярної звітності банку. Помилки в такій звітності та кваліфікований звіт аудиторів могли би точно бути причиною для негативних кадрових висновків.

Тобто якісне виконання рутинної роботи, яку від вас очікують, це і є ваш must have.

Dream

Третій блок – Dream, або ваша Мрія – це системні зміни, заради яких ви прийшли на державну службу. Це глибинні реформи, які трансформують роботу держави та покращують життя громадян.

Dream Big! Такі проєкти точно не є low hanging fruits (перше, що лежить на поверхні): вони можуть потребувати змін у законодавстві, мають тривалий період впровадження, часто зачіпають інтереси численних стейкхолдерів – і тому неминуче викликають супротив. Якщо хочете знайти ворогів, спробуйте змінити щось – це не мої слова. Щоб їх реалізувати, потрібно будувати коаліції, шукати союзників і заручатися підтримкою на високому політичному рівні.

Мрія – це не те, що можна реалізувати на самоті чи просто виконуючи посадову інструкцію. Це напрям, у який ви свідомо інвестуєте свою репутацію, час і зусилля, навіть якщо не встигнете побачити фінальний результат під час своєї каденції на держслужбі.

Мої (точніше наші) "мрії" були викладені в першій стратегії розвитку фінансового сектору, яку ми розробили в НБУ в 2014 році. Там було багато великих цілей: розкриття власників банків, стимулювання їхньої консолідації, реформа корпоративного управління в державних банках, перехід на інфляційне таргетування, лібералізація валютного регулювання, впровадження ризик-орієнтованого нагляду, розвиток cashless-технологій, відкриття даних НБУ для громадськості.

Одним із ключових завдань також було створення професійного незалежного центрального банку. Багато з цього вдалося реалізувати – і я справді цим пишаюсь. Я точно не витратив даремно час у свої роки в НБУ.

Nice to Have

І останній блок – Nice to Have – все інше, що, мабуть, ви і не планували робити, але так вийшло, що зробили. Це додаткові здобутки, які не були у фокусі вашого планування, але які вдалося реалізувати "по ходу". Іноді це результат вдалого збігу обставин, іноді – наслідок сильної команди поруч, іноді – просто реакція на кризу чи зовнішній запит. Ви не планували цього на старті, не обіцяли нікому, але зробили – і воно працює.

Наприклад, той факт, що з 2016 року ви маєте можливість розраховуватися карткою в київському метро, є результатом однієї з частин проєкту "Кешлес", який ми розпочали в 2014-му разом із Ощадбанком та Master Card. Коли я йшов до НБУ, я точно не думав, що ми зможемо таке зробити.

Робота над запрошенням PayPal в Україну була також таким же прикладом роботи, якою я не планував займатися (досягти результату, між іншим, ми змогли тільки в 2022-му році).

Ще ми кардинально переформатували Вісник НБУ – основний журнал центробанку – з альманаху "куди пішов Голова НБУ в цьому місяці" на справді фаховий науковий журнал для дослідників.

Такі "Nice to Have" ініціативи – приємний бонус вашої роботи. Вони показують, що ви не просто виконуєте мінімум, а здатні бачити можливості й у хаосі щоденних справ.

Мої поради проти системної бюрократії

У реалізації Мрії вам майже напевно заважатиме системна бюрократія. Це не через чиюсь злість або змову, просто система так влаштована. Вона тяжіє до самовідтворення: вона обожнює процедури, шаблони, погодження і зайнятість заради зайнятості.

Кожна нова ініціатива вимагає нескінченної координації, а будь-яка спроба змінити процес автоматично наштовхується на мікроопір – з юридичного департаменту, з департаменту кадрів, з фінансів, з профспілки або ще когось, кого ви навіть не знали. Іноді вам будуть щиро співчувати, але не зможуть допомогти, бо "так не можна", "так ніколи не було" або "нам ще треба погодити з шістьма інстанціями".

Я вже писав про це у своїй колонці в 2016 році – про емоційну симфонію реформаторів, які кожного дня балансують між натхненням і безсиллям, між бажанням творити і обов'язком погоджувати.

Одним із головних викликів там я називав хронофагів – пожирачів часу. Їх у державній службі справді багато. Вони живляться вашою енергією: нескінченні наради, погодження неіснуючих ризиків, правки в документах, які ніхто не читатиме, синхронізації заради синхронізації. І дуже легко непомітно втратити день, тиждень, місяць – і зрозуміти, що ви ні на крок не наблизились до своєї Мрії.

Бюрократична система завжди має один базовий інстинкт – зберігати статус-кво. Вона охороняє свій периметр, щоб не дати вам реалізувати системні зміни і реалізувати вашу Мрію, бо будь-яка глибинна трансформація порушує внутрішню рівновагу бюрократії.

Вам будуть постійно нав'язувати Must Have-завдання, багато з яких існують для самозабезпечення цієї машини: звіти, які ніхто не читає; погодження, які ніхто не аналізує; комісії, які нічого не вирішують.

А якщо ви вже все зробили "як треба" – система з радістю підкине вам щось з блоку Nice to Have: "організуйте форум", "поїдьте на круглий стіл", "проведіть презентацію для донора". Це може бути приємно, навіть корисно для вашої репутації, але саме ці завдання найчастіше відволікають вас від головного. Бо точно не заради них ви вирішили пожертвувати спокоєм, грошима, приватністю і нервовими клітинами, щоб працювати на державу.

Тому одне з найважливіших вмінь реформатора – це захистити свій час і фокус. Інституційно, емоційно, фізично. Якщо ви не будете цього робити, система зробить це за вас. І тоді ви станете частиною тієї самої рутини, яку колись хотіли змінити.

Я описував свою ментальну модель щонайменше десятці людей за останні роки. Мої основні поради їм, як боротися з протидією і наближатися до реалізації Мрії, полягали в наступному:

Чистий четвер. Заведіть собі "чистий четвер" – день або хоча б половину дня щотижня, який ви свідомо резервуєте виключно для роботи над своєю Мрією. Без нарад, погоджень і термінових "пожеж". Нехай ваш асистент не ставить вам нічого в адженду. Якщо цього часу у вас немає, не дивуйтесь, чому ваш стратегічний напрям не рухається.

Заведіть собі "чистий четвер" – день або хоча б половину дня щотижня, який ви свідомо резервуєте виключно для роботи над своєю Мрією. Без нарад, погоджень і термінових "пожеж". Нехай ваш асистент не ставить вам нічого в адженду. Якщо цього часу у вас немає, не дивуйтесь, чому ваш стратегічний напрям не рухається. Кольоровий календар. Попросіть асистента або самостійно розфарбуйте ваш календар, наприклад, зеленим виділіть те, що стосується вашої Мрії, а помаранчевим – Must Have. Один погляд на тижневий розклад підкаже вам, на що йде ваш час і чому ви, наприклад, знову не просунулись у Мрії.

Попросіть асистента або самостійно розфарбуйте ваш календар, наприклад, зеленим виділіть те, що стосується вашої Мрії, а помаранчевим – Must Have. Один погляд на тижневий розклад підкаже вам, на що йде ваш час і чому ви, наприклад, знову не просунулись у Мрії. Ви чи вас? Інший варіант роботи з календарем: те, куди вас запросили (урядові наради, робочі групи, відкриття, погодження), позначайте, наприклад, червоним кольором; а те, що ви самі ініціювали – зеленим. Якщо "червоного" в адженді стає більше ніж 50% – це тривожний дзвінок. Ви вже не керуєте процесом, а лише реагуєте на завдання інших та (можливо) просто підживлюєте роботу бюрократії.

Інший варіант роботи з календарем: те, куди вас запросили (урядові наради, робочі групи, відкриття, погодження), позначайте, наприклад, червоним кольором; а те, що ви самі ініціювали – зеленим. Якщо "червоного" в адженді стає більше ніж 50% – це тривожний дзвінок. Ви вже не керуєте процесом, а лише реагуєте на завдання інших та (можливо) просто підживлюєте роботу бюрократії. Чесний самоаудит. Як мінімум щокварталу (а краще – щомісячно, якщо не щотижнево) робіть короткий самоаудит за чотирма блоками – напишіть собі в стовпчики або в матриці на слайді, що вдалося зробити в кожному з них. Це простий спосіб побачити прогрес, вчасно помітити дисбаланс часу і нагадати собі, навіщо ви взагалі витрачаєте частину свого життя на держслужбу. Тільки будьте чесні самі з собою.

Як мінімум щокварталу (а краще – щомісячно, якщо не щотижнево) робіть короткий самоаудит за чотирма блоками – напишіть собі в стовпчики або в матриці на слайді, що вдалося зробити в кожному з них. Це простий спосіб побачити прогрес, вчасно помітити дисбаланс часу і нагадати собі, навіщо ви взагалі витрачаєте частину свого життя на держслужбу. Тільки будьте чесні самі з собою. Коаліції. Документуйте свій прогрес та прогрес вашої команди: ведіть регулярний облік досягнень, викликів та уроків для інституційної пам'яті. І комунікуйте свої пріоритети з суспільством та професійним колом – шукайте союзників: знаходьте однодумців серед колег з інших відомств, громадського сектору та бізнесу для просування ваших пріоритетів.

Документуйте свій прогрес та прогрес вашої команди: ведіть регулярний облік досягнень, викликів та уроків для інституційної пам'яті. І комунікуйте свої пріоритети з суспільством та професійним колом – шукайте союзників: знаходьте однодумців серед колег з інших відомств, громадського сектору та бізнесу для просування ваших пріоритетів. Презентація Мрії. Взагалі варто оформити свої "мрії" у вигляді короткої презентації. Просто 3–5 слайдів: проблема, ідея, партнери-стейкхолдери, наступні кроки. І самому щонайменше раз на місяць варто доповнювати її новими ідеями та результатами роботи. Можете її нікому не показувати, а можете і використовувати на зустрічах.

Я мав коротку презентацію по кожному з 81 проєктів, які ми вели в 2015 році. І потім щоквартально ми звітували з однією великою презентацією перед донорами та партнерами. Такий підхід до роботи допомагав нам не загубити головне в щоденному хаосі.

Насправді всі 4 блоки важливі. Якщо ви виконуєте MVP та Must Have, і хоча б трохи просуваєтесь у Мрії, ви вже робите більше, ніж переважна більшість. Додаткові досягнення – приємний бонус, але не варто вимагати від себе надлюдських результатів.

Не все має бути великим, будьте гнучкими: готуйтеся адаптувати ваші плани до мінливих політичних реалій та нових викликів, особливо в умовах воєнного стану.

Але пам'ятайте: краще зробити кілька важливих системних справ якісно, ніж розпорошити енергію на десятки непріоритетних завдань.

І найголовніше – зберігайте свою мотивацію та енергію. Багато років тому я сказав, що державна служба – це не спринт і не марафон, а марафон марафонів. Не забувайте тримати дихання.

І все одно Dream Big – наша країна варта того.

Владислав Рашкован

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