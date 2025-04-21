"Лінійні" рішення: як оптимізувати логістику та обслуговування броні на колесах

Під час IDEX-2025, найбільшого світового оборонного форуму, спілкувалися з колегами з різних країн про наш внутрішній виробничий потенціал і стратегічні очікування від України як споживача озброєнь і військової техніки.

Більшість усвідомлює, що період дещо хаотичної, але беззастережної підтримки України лишається позаду. Отже, перспективу на українському ринку матиме той, хто забезпечить ефективне виробництво з урахуванням місткості ринку і потреб у наступні 10 років.

Насамперед ідеться про подальший розвиток в Україні реального виробництва. Наближаємося до моделі, за якою купуватимемо те, що справді нам потрібно, а не те, що є на поточний момент на ринку. У пріоритеті буде продукція, яку швидко і недорого обслуговувати. Наявність якої дозволить поступово виправити диспропорції в лінійках озброєнь, спричинені поставками усього наявного у певний період часу.

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Зворотний бік поставок перших трьох років повномасштабної війни – експлуатація в ЗСУ надмірної кількості зразків ОВТ, що створює технічну мішанину. Україні доводиться обслуговувати лінійки, що складаються з десятків однотипних зразків техніки різних виробників. Там, де у поляків, чехів або німців – три-чотири зразки, у нас – 30 чи більше.

Найпоказовіша ситуація якраз у сегменті автомобільної техніки. За даними Міноборони, з березня 2022-го до експлуатації у ЗСУ допущено понад 110 зразків. Ідеться про броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спецтехніку. Цей автопарк включає продукцію виробників із двох десятків країн. Окрім України, це США, Німеччина, Швеція, Туреччина, Канада...

Наразі існує потреба і реальна можливість обмежити невиправдане розмаїття легкої колісної бронетехніки шляхом відмови від імпорту із одночасною ставкою на внутрішню продукцію, випробувану війною. Використання вітчизняної бронетехніки сприятиме нашій технологічній самодостатності, адже залежність від іноземних постачальників робить нас вразливими в умовах зовнішньополітичної турбулентності. При розширенні локального виробництва Україна зможе забезпечувати себе технікою без огляду на зовнішні чинники.

Я знайомий з можливостями основних українських виробників легких броньованих машин. Не маю жодного сумніву, що ми здатні виготовляти необхідні обсяги оптимальної кількості зразків техніки. Для нас є абсолютно реальним завданням повністю забезпечити потреби ЗСУ та інших силових структур, які щороку складають кілька тисяч одиниць.

За таких умов ми поступово звузимо лінійки і розбудуємо вздовж лінії фронту оптимальні системи логістики, технічного обслуговування і ремонту.

В умовах широких лінійок із значною кількістю імпортних зразків це завдання виконати неможливо. Ідеальне логістичне плече для ремонту та відновлення техніки класу MRAP (колісної броньованої машини із посиленим протимінним захистом) – 100 км від переднього краю. На цій відстані має знаходитися технічний хаб виробника або працюючі мобільні сервіси з кваліфікованими ремонтними групами, запчастинами та обладнанням. Там має обслуговуватися уся лінійка, що експлуатується на певній ділянці фронту.

Саме так мають працювати провідні українські виробники. Приміром, ремонтні бригади компанії "УКР АРМО ТЕХ", що постачає броньовані машини майже усім державним замовникам, обслуговують на місцях до 70% техніки. Типовий ремонт машини займає кілька діб. Не більше третини машин вимагають обслуговування на базових потужностях. Отже, маємо змогу підтримувати боєздатність усієї поставленої техніки.

З ремонтом іноземної техніки ситуація складніша. Вона вимагає особливого підходу в обслуговуванні, спеціальних інструментів та кваліфікованих фахівців, навчених за кордоном. Цей процес потребує додаткових фінансових витрат і чимало часу.

За оцінками аналітиків нашої компанії, вартість української серійної бронемашини MRAP нижча за типовий іноземний аналог на 30-50%. А з урахуванням вартості логістики і обслуговування іноземної техніки ця різниця може зрости вдвічі. Ми майже щодня спілкуємося з бійцями, які користуються легкою колісною бронетехнікою. А також – із командирами підрозділів, які її експлуатують. Їхній вибір однозначний – машини провідних українських виробників з огляду на вартість і доступність технічного обслуговування.

Ще один аргумент, що доводиться чути від військових: іноземна бронетехніка розроблена з огляду на інші театри воєнних дій, що не завжди відповідає специфіці бойових завдань в Україні. Водночас українські конструктори враховують локальні чинники: ландшафт, клімат, особливості бойового застосування.

Переконаний, Україна має інвестувати у власне виробництво, технології, робочі місця та сервісну інфраструктуру. Відмова від закупівлі іноземної бронетехніки на користь вітчизняного виробництва – стратегічно правильне рішення. Воно дозволить Україні заощадити кошти й підвищити рівень технологічної незалежності.

Зрештою, для українських компаній виробництво бойової техніки для потреб власної армії – не просто бізнес, але і громадянська відповідальність. Ми зацікавлені і робимо усе необхідне, щоб наші оборонці отримували якісні авто, що здатні їх вберегти в найризикованіших ситуаціях, і нам це вдається.

Геннадій Хіргій, директор компанії "УКР АРМО ТЕХ" – провідного національного виробника броньованої техніки

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