"Линейные" решения: как оптимизировать логистику и обслуживание брони на колесах

В рамках IDEX-2025, крупнейшего мирового оборонного форума, общались с коллегами из разных стран о внутреннем производственном потенциале и стратегических ожиданиях от Украины как потребителе вооружений и военной техники.

Большинство понимает, что период хаотической, но безоговорочной поддержки Украины – позади. Перспективу на украинском рынке будет иметь тот, кто обеспечит эффективное производство с учетом емкости рынка и потребностей в следующие 10 лет.

В первую очередь речь идет о дальнейшем развитии в Украине реального производства. Приближаемся к модели, в рамках которой будем покупать то, что нам действительно нужно, а не то, что предлагает на текущий момент рынок. В приоритете будет продукция, которую можно быстро и недорого обслуживать. Наличие которой позволит исправить диспропорции в линейках вооружений, вызванные поставками всего имеющегося в определенный период времени.

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Обратная сторона поставок первых трех лет полномасштабной войны – эксплуатация в ВСУ чрезмерного количества образцов ВВТ, создающих техническую "смесь". Украине приходится обслуживать линейки, состоящие из десятков однотипных образцов техники разных производителей. Там, где у поляков, чехов или немцев – три-четыре образца, у нас – 30 или больше.

Самая показательная ситуация как раз в сегменте автомобильной техники. По данным Минобороны, с марта 2022 года к эксплуатации в ВСУ допущено более 110 образцов. Речь идет о бронированных автомобилях, внедорожниках, грузовиках, мотоциклах и спецтехнике. Этот автопарк включает в себя продукцию производителей из двух десятков стран. Кроме Украины, это США, Германия, Швеция, Турция, Канада...

В настоящее время существует потребность и реальная возможность ограничить неоправданное разнообразие легкой колесной бронетехники путем отказа от импорта, с одновременной ставкой на внутреннюю продукцию, испытанную войной. Использование отечественной бронетехники будет способствовать нашей технологической самодостаточности, ведь зависимость от иностранных поставщиков делает нас уязвимыми в условиях внешнеполитической турбулентности. При расширении локального производства Украина сможет снабжать себя техникой без учета внешних факторов.

Я знаком с возможностями основных украинских производителей легких бронированных машин. Не сомневаюсь, что мы способны производить необходимые объемы оптимального количества образцов техники. Для нас абсолютно реальная задача полностью обеспечить потребности ВСУ и других силовых структур, которые ежегодно составляют несколько тысяч единиц.

В таких условиях мы постепенно сузим линейки и построим вдоль фронта оптимальные системы логистики, технического обслуживания и ремонта.

В условиях широких линеек со значительным количеством импортных образцов эту задачу выполнить невозможно. Идеальное логистическое плечо для ремонта и восстановления техники класса MRAP (колесная бронированная машина с усиленной противоминной защитой) – 100 км от переднего края. На этом расстоянии должен быть технический хаб производителя или мобильные сервисы с квалифицированными ремонтными группами, запчастями и оборудованием. Там должна обслуживаться вся эксплуатируемая линейка на определенном участке фронта.

Именно так стараются работать ведущие украинские производители. К примеру, ремонтные бригады компании "УКР АРМО ТЕХ", снабжающей бронированными машинами почти всех госзаказчиков, обслуживают на местах до 70% техники. Типичный ремонт машины занимает несколько суток. Не более трети машин требует обслуживания на базовых мощностях. Следовательно, так мы можем поддерживать боеспособность всей поставленной техники.

С ремонтом иностранной техники ситуация сложнее. Она требует особого подхода в обслуживании, специальных инструментов и квалифицированных специалистов, обученных за границей. Этот процесс требует дополнительных финансовых затрат и времени.

По оценкам аналитиков нашей компании, стоимость украинской серийной бронемашины MRAP ниже иностранного аналога на 30-50%. А с учетом стоимости логистики и обслуживания иностранной техники эта разница может возрасти вдвое. Мы почти каждый день общаемся с бойцами, пользующимися колесной бронетехникой. А также – с командирами подразделений, которые ее эксплуатируют. Их выбор однозначен – машины ведущих украинских производителей, учитывая стоимость и доступность технического обслуживания.

Еще один аргумент, который приходится слышать от военных: иностранная бронетехника разработана с учетом других театров военных действий и это не всегда соответствует специфике боевых задач в Украине. В то же время, украинские конструкторы учитывают локальные факторы: ландшафт, климат, особенности боевого применения.

Убежден, что Украина должна инвестировать в собственное производство, технологии, рабочие места и сервисную инфраструктуру. Отказ от закупки иностранной бронетехники в пользу отечественного производства – стратегически верное решение. Оно позволит Украине сэкономить деньги и повысить уровень технологической независимости.

В конце концов, для украинских компаний производство боевой техники для нужд собственной армии – не просто бизнес, но и гражданская ответственность. Мы делаем все необходимое, чтобы наши защитники получали качественные автомобили, способные сберечь людей в самых рискованных ситуациях, и нам это удается.

Геннадий Хиргий, директор компании "УКР АРМО ТЕХ" – ведущего национального производителя бронированной техники

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