One killed and two injured in Russian strike on Kupiansk

KATERYNA TYSHCHENKOSunday, 24 August 2025, 23:53
An ambulance. Stock photo: Getty Images

One person was killed and two were injured in a Russian strike on the city of Kupiansk in Kharkiv Oblast on Sunday 24 August.

Source: Kharkiv Oblast Prosecutor's Office

Details: Russian forces carried out an artillery strike on Kupiansk at around 16:00.

An 82-year-old woman was killed. A 35-year-old woman suffered blast injuries. An 83-year-old woman was diagnosed with an acute stress reaction.

