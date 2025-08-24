One killed and two injured in Russian strike on Kupiansk
Sunday, 24 August 2025, 23:53
One person was killed and two were injured in a Russian strike on the city of Kupiansk in Kharkiv Oblast on Sunday 24 August.
Source: Kharkiv Oblast Prosecutor's Office
Details: Russian forces carried out an artillery strike on Kupiansk at around 16:00.
An 82-year-old woman was killed. A 35-year-old woman suffered blast injuries. An 83-year-old woman was diagnosed with an acute stress reaction.
