Russian FPV drone attacks minibus in Zaporizhzhia Oblast, injuring person
Wednesday, 17 September 2025, 08:05
One person has been injured in a Russian FPV drone strike on a minibus in the Vasylivka district in Zaporizhzhia Oblast.
Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "An FPV drone hit a parked vehicle in Prymorske. The minibus has been damaged."
Details: Fedorov added that one person had been injured and is receiving the necessary medical treatment.
