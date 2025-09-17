All Sections
Russian FPV drone attacks minibus in Zaporizhzhia Oblast, injuring person

Iryna BalachukWednesday, 17 September 2025, 08:05
Russian FPV drone attacks minibus in Zaporizhzhia Oblast, injuring person
Ambulance. Stock photo: Getty Images

One person has been injured in a Russian FPV drone strike on a minibus in the Vasylivka district in Zaporizhzhia Oblast.

Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram

Quote: "An FPV drone hit a parked vehicle in Prymorske. The minibus has been damaged."

Details: Fedorov added that one person had been injured and is receiving the necessary medical treatment.

Support Ukrainska Pravda on Patreon!

