Захист Єфремова оскаржив його арешт

Захист колишнього депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олександра Єфремова оскаржив його арешт.

Про це адвокат Євген Солодко повідомив агентству "Українські новини".

"Вже подали коротку скаргу", – сказав він.

За словами Солодко, повна апеляційна скарга буде подана захистом після отримання на руки повного тексту рішення про продовження арешту Єфремова.

Як відомо, раніше Печерський районний суд Києва продовжив арешт Єфремова до 24 листопада.

1 серпня Єфремова взяли під варту на 60 діб - до 28 вересня.

Вранці 30 липня стало відомо, що Єфремов затриманий за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Раніше на засіданні суду, Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує генпрокуратура.