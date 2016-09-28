Защита Ефремова обжаловала его арест

Защита бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Александра Ефремова обжаловала его арест.

Об этом адвокат Евгений Солодко сообщил агентству "Украинские новости".

"Уже подали краткую жалобу", – сказал он.

По словам Солодко, полная апелляционная жалоба будет подана защитой после получения на руки полного текста решения о продлении ареста Ефремова.

Как известно, ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Ефремова до 24 ноября.

1 августа Ефремова взяли под стражу на 60 суток - до 28 сентября.

Утром 30 июля стало известно, что Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее на заседании суда, Ефремов убеждал, что он не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.