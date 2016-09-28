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Слідство щодо MH17 не вивчало, чи мала Україна перекрити небо

Середа, 28 вересня 2016, 15:39

Об'єднана слідча група щодо катастрофи пасажирського лайнера "Малайзійських авіаліній" над сходом України улітку 2014 року не досліджувала, чи мала України перекрити повітряний простір.

Про це сказав голова департаменту розслідувань поліції Нідерландів Гілберт Пауліссен на прес-конференції в Гаазі, відповідаючи на запитання російського журналіста.

Журналіст зазначив, що рік тому голландська агенція дійшла висновку, що в української сторони було достатньо аргументів для закриття повітряного простору у розпал конфлікту, але вона не зробила цього.

"Щодо закриття повітряного простору. Це не було основним фокусом дослідження нашої групи, це не є предметом розслідування саме кримінальної справи", – сказав Пауліссен.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17Донбаскатастрофиавіавійна
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