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Следствие по MH17 не изучало, нужно ли было Украине перекрыть небо

Среда, 28 сентября 2016, 15:39

Объединенная следственная группа по катастрофе пассажирского лайнера "Малазийских авиалиний" над востоком Украины летом 2014 года не исследовала, должна ли была Украины перекрыть воздушное пространство.

Об этом сказал глава департамента расследований полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен на пресс-конференции в Гааге, отвечая на вопрос российского журналиста.

Журналист отметил, что год назад голландское агентство пришло к выводу, что у украинской стороны было достаточно аргументов для закрытия воздушного пространства в разгар конфликта, но она не сделала этого.

"Относительно закрытия воздушного пространства. Это не было основным фокусом исследования нашей группы, это не является предметом расследования именно уголовного дела", – сказал Паулиссен.

Алена Рощенко, УП

Темы: MH17Донбасскатастрофыавиавойна
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