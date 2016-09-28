Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат фігуранта "справи Онищенка" звинувачує НАБУ в побитті підопічного

Середа, 28 вересня 2016, 23:24

Володимир Клочков - адвокат фігуранта "газової справи Онищенка" Олександра Сергієнка, заявляє, що його підопічного побили співробітники НАБУ.

Про це повідомляють "Українські новини", а також сам Клочков на Facebook.

Згідно з інформацією, 26 вересня Солом'янський райсуд Києва змінив Сергієнкові запобіжний захід - відправив під домашній арешт з носінням браслета. У зв'язку з цим його повинні були випустити з СІЗО і провести додому.

Однак під час транспортування Сергієнко був знову затриманий слідчими і спецназом НАБУ та відправлений в ізолятор тимчасового утримання.

"... без будь-якого пред'явлення обвинувачення машина Нацполіції з Сергієнком була грубо атакована людьми в масках, а сам Олександр після фізичного впливу цими людьми був викрадений і відвезений в невідомому напрямку. Зараз він перебуває в ІТТ, але спочатку люди в камуфляжі не показали взагалі жодних документів", - заявив Клочков.

Крім того, за словами адвоката, Сергієнка випустили з СІЗО пізніше визначеного часу.

Клочков також вважає, що його підопічному збираються висунути звинувачення у новій кримінальній справі — за 209 ст. КПК (відмивання і незаконна легалізація доходів).

"НАБУ тисне на Сергієнка психологічно. Вони ставлять завдання у будь-який спосіб довести його винуватість, регулярно пропонуючи йому написати "зізнавальні свідчення". Людину намагаються зламати, знаючи, що у нього загострилися хронічні захворювання і йому необхідний особливий догляд, якого неможливо досягти в слідчому ізоляторі", - запевняє Клочков.

Як відомо, Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

Серед фігурантів справи - й Олександр Сергієнко, який є адвокатом нардепа.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Олександра Онищенка.

Він є головним фігурантом газової схеми. Але до голосування він залишив Україну і наразі перебуває за кордоном.

Інтерпол зможе прийняти рішення про оголошення його в міжнародний розшукне раніше жовтня цього року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУОнищенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: