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Bellingcat зазнали кібератак через розслідування катастрофи МН17

Четвер, 29 вересня 2016, 02:02

На сайт розслідувачів Bellingcat здійснювались хакерські атаки з метою дискредитувати результати їхнього дослідження, більшість з яких підтвердила у своєму звіті міжнародна слідча група в Нідерландах.

Про це розповів помічник президента аналітичного центру Atlantic Council Макс Чуперський, передає Громадське.

За його словами, з цією ж метою російськими ЗМІ було запущено пропагандистську кампанію.

"Ми стали свідками наполегливих спроб дискредитувати команду Bellingcat. Не лише через кібератаки, які тривають останні два тижні, але й через прицільну і продуману пропаганду. Два тижні тому, коли міжнародна слідча група оголосила про плани оприлюднити звіт, майже синхронно із ними Russia Today, Sputnik та інші російські новинні агенції почали дискредитувати і писати відверту брехню щодо розслідувачів Bellingcat, і будь-кого причетного до розслідування", – сказав він.

Він зазначив, що оприлюднення нових результатів міжнародної комісії спричинить неабиякий тиск на російську владу.

"Це складна ситуація для Кремля та російського МЗС, які постійно заперечують, що "Бук" був доставлений російськими військовими, хоча всі докази вказують на це. Тож очікуйте на збільшення дипломатичного тиску на Кремль і спроби Москви відволікти чи спотворити реальність", – додав Чуперський.

Як повідомлялолся, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17Росія
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