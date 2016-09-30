Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-заместителя председателя Одесской ОГА Орлова выпустили под залог

Пятница, 30 сентября 2016, 02:23

29 сентября экс-заместитель председателя Одесской ОГА Александр Орлов, который был взят под стражу по подозрению в организации одесских событий 19 февраля 2014 года, был выпущен под залог.

Об этом сообщил экс-председатель Одесской ОГА и народный депутат Украины Николай Скорик.

При этом Орлову было предъявлено новое подозрение.

"Александру Орлову сейчас предъявлено новое обвинение в подозрении  совершения нового преступления. Областная прокуратура снова обращается в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мы опять вызваны на допрос  и в последующем это будет рассмотрение нового ходатайства в Приморском суде Одессы об изменении меры пресечения. Обвиняют Александра Орлова теперь по статье 340 уголовного кодекса "незаконное препятствование проведению митингов с применением физического насилия", - отметила адвокат Ирина Носкина.

Новый допрос Орлова назначен на пятницу, 30 сентября.

Ранее адвокаты Орлова заявляли, что считают непомерно высоким залог в более 8 миллионов гривен, определенный Приморским райсудом Одессы, и просили снизить сумму до 400 тысяч гривен.

Как известно, прокуратура заявляла, что досудебное следствие установило, что гражданин Орлов причастен к организации массовых беспорядков в Одессе в феврале 2014 года в составе группы лиц, которые сопровождались насилием над людьми, в том числе в организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 на площади перед Одесской облгосадминистрацией

19 февраля 2014 группа вооруженных битами "титушек" напала на активистов Евромайдана, журналистов и простых жителей города. Следствие считает, что к этому было причастно руководство области.

Темы: судОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: