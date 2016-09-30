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В РФ завели справу на Яроша і Ко за "злочини проти російськомовних"

П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:42

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно лідерів "Правого сектора" Дмитра Яроша і Андрія Тарасенка, керівників цієї організації Андрія Стемпіцького, Валерія Воронова, Артема Скоропадського та інших осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сайті російського відомства.

Справа відкрита "за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.2 КК РФ, тобто діяльність екстремістської організації".

"Встановлено, що утворений Дмитром Ярошем в 2013 році "Правий сектор" взяв за основу погляди радикального українського націоналізму, підкресленої русофобії і фашизму, при цьому метою організації стало "надання збройним шляхом опору московської агресії", а по суті, виправдання застосування насильства з політичних, расовими, національними та релігійними мотивами", - заявляє російське відомство.

Також в СК заявляють, що до складу "Правого сектора" увійшли лідери і активісти ряду інших українських праворадикальних організацій і рухів ( "Тризуб ім. Степана Бандери", "Українська національна асамблея - Українська народна самооборона" (УНА-УНСО), "Братство", "Соціал-Національна Асамблея" (СНА), "Білий молот", "Угрупування С14"," Карпатська Січ ", "Українська повстанська армія"(УПА), об'єднання футбольних уболівальників "Ультрас").

"У період не пізніше 2014 по даний час керівниками і активістами організації "Правий сектор" на постійній основі систематично плануються і скоюються злочини, спрямовані проти Російської Федерації, її громадян і дипломатичних установ на території України, а також щодо російськомовного мирного населення", - сказано в заяві.

СК РФ заявляє, що до теперішнього часу встановлено "загальну чисельність учасників організації "Правий сектор", складова більше 5000 бойовиків".

Ярош, якому 30 вересня виповнилося 45 років, відреагував на новину на своїй сторінці у Facebook: подякував за такий "подарунок до дня народження".

"Найкраще привітання від віковічного ворога. Слава Нації! Смерть російській федерації!", – написав він.

Як відомо, 11 листопада 2015 року Дмитро Ярош заявив про складення з себе повноважень провідника національно-визвольного руху "Правий сектор".

Українська правда

Теми: РосіяЯрош
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