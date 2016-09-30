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В РФ завели дело на Яроша и Ко за "преступления против русскоязычных"

Пятница, 30 сентября 2016, 12:42

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош и Андрея Тарасенко, руководителей этой организации Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, Артема Скоропадского и других лиц.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, то есть деятельность экстремистской организации".

"Установлено, что образованный Дмитрием Ярошем в 2013 году "Правый сектор" взял за основу взгляды радикального украинского национализма, подчеркнутой русофобии и фашизма, при этом целью организации стало "оказание вооруженным путем сопротивления московской агрессии", а по сути, оправдание применения насилия по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам", - заявляет российское ведомство.

Также в СК заявляет, В состав "Правого сектора" вошли лидеры и активисты ряда других украинских праворадикальных организаций и движений ("Тризуб им. Степана Бандеры", "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), "Братство", "Социал-Национальная ассамблея" (СНА), "Белый молот", "Группировка С14", "Карпатская Сечь", "Украинская повстанческая армия" (УПА), объединения футбольных болельщиков "Ультрас").

"В период не позднее 2014 года по настоящее время руководителями и активистами организации "Правый сектор" на постоянной основе систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения", - сказано в заявлении.

СК РФ заявляет, что к настоящему времени установлено "общую численность участников организации "Правый сектор", составляющая более 5000 боевиков".

Ярош, которому 30 сентября исполнилось 45 лет, отреагировал на новость на своей странице в Facebook: поблагодарил за такой "подарок ко дню рождения".

"Лучшее поздравление от извечного врага. Слава Нации! Смерть российской федерации!", - написал он.

Как известно, 11 ноября 2015 Дмитрий Ярош заявил о сложении с себя полномочий руководителя национально-освободительного движения "Правый сектор".

Украинская правда

Темы: РосcияЯрош
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