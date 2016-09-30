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Меджліс має намір оскаржити рішення РФ про заборону в ЄСПЛ

П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:49

Рішення Верховного суду Російської Федерації про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Оскільки ми відгукнулися на заклики наших європейський партнерів і подали апеляційну скаргу у Верховний суд РФ, хоч і розуміли, чим це закінчиться; оскільки ми цей етап пройшли, то тепер наступним етапом буде подання до Європейського суду з прав людини", - сказав він на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

Чубаров зазначив, що терміни подачі позову в ЄСПЛ залежать від підготовки необхідних документів.

"У російській правовій системі ніяких формальних моментів у нас не залишилося вже, так що як можна швидше, по мірі підготовки вони будуть там", - розповів нардеп.

Він поінформував, що Меджліс кримськотатарського народу буде продовжувати свою діяльність, незважаючи на заборону. "Ніхто не зможе за допомогою заборони діяльності Меджлісу заборонити боротьбу кримських татар за свої права", - підкреслив Чубаров.

Як відомо, у четвер Верховний суд РФ остаточно заборонив діяльність Меджлісу в Росії і в окупированном нею Криму.

Міжнародна організація Freedom House заявила, що криміналізація кримських татар поглиблює кризу з правами людини в Криму.

"Рішення суду про заборону Меджлісу є підтвердженням того, що в Криму відбуваються масові репресії щодо етнічної меншини", – сказав Деніел Калингерт, в. о. президента.

"Теоретично, російська влада може тепер покарати всіх представників кримськотатарського народу за їхню культурну, соціальну і політичну активність. Це пародія на правосуддя, що також є свіжим прикладом порушення прав людини в Криму", – заявив він.

Інтерфакс-Україна, Українська правда

Теми: Меджліс
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