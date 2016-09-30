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Меджлис намерен оспорить решение РФ о запрете в ЕСПЧ

Пятница, 30 сентября 2016, 12:49

Решение Верховного суда Российской Федерации о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа будет оспариваться в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Поскольку мы откликнулись на призывы наших европейский партнеров и подали апелляционную жалобу в Верховный суд РФ, хоть и понимали, чем это закончится; поскольку мы этот этап прошли, то теперь следующим этапом будет подача в Европейский суд по правам человека", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Чубаров отметил, что сроки подачи иска в ЕСПЧ зависят от подготовки необходимых документов.

"В российской правовой системе никаких формальных моментов у нас не осталось уже, так что как можно скорее, по мере подготовки они будут там", - рассказал нардеп.

Он проинформировал, что Меджлис крымскотатарского народа будет продолжать свою деятельность, несмотря на запрет. "Никто не сможет посредством запрета деятельности Меджлиса запретить борьбу крымских татар за свои права", - подчеркнул Чубаров.

Как известно, в четверг Верховный суд РФ окончательно запретил деятельность Меджлиса в России и в оккупированном ею Крыму.

Международная организация Freedom House заявила, что криминализация крымских татар усугубляет кризис с правами человека в Крыму.

"Решение суда о запрете Меджлиса является подтверждением того, что в Крыму происходят массовые репрессии в отношении этнического меньшинства", – сказал Дэниел Калингерт, и. о. президента.

"Теоретически, российские власти могут теперь наказать всех представителей крымскотатарского народа за их культурную, социальную и политическую активность. Это пародия на правосудие, что также является свежим примером нарушения прав человека в Крыму", – заявил он.

Украинская правдаИнтерфакс-Украина

Темы: Меджлис
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