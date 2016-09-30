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В БПП хотят закрыть информацию об имуществе и подарки чиновников

Пятница, 30 сентября 2016, 13:00

Лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

Соответствующий законопроект №5192 зарегистрирован в четверг.

Как рассказал "Украинской правде" автор проекта Игорь Грынив, законопроект должен решить вопрос о доступе к информации о движимом и недвижимом имуществе, а также о наличных средствах.

"Эта информация, которую подают подписанты, должна быть для служебного пользования и для НАБУ, а не быть предметом политических спекуляций", - отметил он.

По мнению Грынива, обнародование может позволить "хулиганам или грабителям" воспользоваться этой информацией.

"Это (обнародование информации из деклараций - УП) даст основания для дискредитации всей системы декларирования", - отметил он.

Кроме того, Грынив сообщил, что в проекте он предлагает отменить уголовную ответственность за ошибки в декларации.

"Уголовная ответственность должна быть за подачу недостоверной информации о налогах и уклонении от налогов. В другом случае - должна быть административная и политическая ответственность, а не криминальная", - сказал он.

На вопрос "Украинской правды", не нивелируют ли его предложение общую идею электронных деклараций, он ответил:

"Не нивелируют. Сейчас считают, что единственным средством борьбы с коррупцией является медиа, тогда не надо было создавать НАБУ, антикоррупционную прокуратуру, ГБР. Этим должны заниматься специально созданные органы, к которым должно быть доверие", - отметил он.

Согласно проекту, внесенному в ВР, предлагается закрыть информацию о полученных подарках, в том числе.

 

В то же время эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская считает, что этот законопроект направлен на сокрытие состояния чиновников.

"Готова биться о заклад, что под пафосным названием о предупреждении преступлений против жизни и собственности - закрытие информации о наличке, часиках, картиночках, мехах всех чиновничков, а также об их расходах на покупку всего этого богатства", - отметила она.

"А в это время окончательное решение о безвизе все еще зависит от стран-членов ЕС. По меньшей мере 5 из которых очень ищут красивую причину, чтобы этот безвиз не давать и очень рассчитывают на факап Украины именно с электронными декларациями", - добавила она.

Темы: декларацииБППВерховная Рада
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