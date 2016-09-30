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Екс-першому заступнику голови Одеської ОДА оголосили нову підозру

П'ятниця, 30 вересня 2016, 13:32

Прокуратура Одещини оголосила про підозру колишньому першому заступнику голови Одеської обласної державної адміністрації Олександру Орлову в незаконному перешкоджанні проведенню мітингу із застосуванням фізичного.

Про це інформує прес-служба прокуратури Одеської області в п'ятницю.

Зазначається, що 29 вересня за результатами досудового розслідування першому заступнику голови Одеської обласної державної адміністрації оголошено про підозру в незаконному перешкоджанні проведенню мітингу із застосуванням фізичного насильства.

Встановлено, що колишній посадовець у змові з іншими особами надав вказівки щодо силового припинення спеціально екіпірованими та озброєними особами мирного зібрання громадян 19 лютого 2014 року на площі перед будівлею облдержадміністрації.

Наразі прокуратура звернулася до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Як відомо, 29 вересня екс-заступник голови Одеської ОДА Олександр Орлов, який був узятий під варту за підозрою в організації одеських подій 19 лютого 2014 року, був випущений під заставу.

Прокуратура заявляла, що досудове слідство встановило, що громадянин Орлов причетний до організації масових заворушень в Одесі в лютому 2014 року в складі групи осіб, які супроводжувалися насильством над людьми, в тому числі в організації побиття учасників мирної акції та журналістів 19 лютого 2014 на площі перед Одеською облдержадміністрацією

19 лютого 2014 року група озброєних битами "тітушок" напала на активістів Євромайдану, журналістів та простих жителів міста. Слідство вважає, що до цього було причетне керівництво області.

Українська правда

Теми: Одеська областьпрокуратура
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