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Экс-первому заму главы Одесской ОГА объявлено новое подозрение

Пятница, 30 сентября 2016, 13:32

Прокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю председателя Одесской областной государственной администрации Александру Орлову в незаконном препятствовании проведению митинга с применением физического.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в пятницу.

Отмечается, что 29 сентября по результатам досудебного расследования первому заместителю председателя Одесской ОГА объявлено о подозрении в незаконном препятствовании проведению митинга с применением физического насилия.

Установлено, что бывший чиновник в сговоре с другими лицами дал указание по силовому пресечению специально экипированными и вооруженными лицами мирного собрания граждан 19 февраля 2014 года на площади перед зданием облгосадминистрации.

Прокуратура обратилась в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как известно, 29 сентября экс-заместитель председателя Одесской ОГА Александр Орлов, который был взят под стражу по подозрению в организации одесских событий 19 февраля, 2014 года был выпущен под залог.

Прокуратура заявляла, что досудебное следствие установило, что гражданин Орлов причастен к организации массовых беспорядков в Одессе в феврале 2014 года, в том числе к организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 года на площади перед Одесской облгосадминистрацией

19 февраля 2014 года группа вооруженных битами "титушек" напала на активистов Евромайдана, журналистов и простых жителей города. Следствие считает, что к этому было причастно руководство области.

Украинская правда

Темы: Одесская областьпрокуратура
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