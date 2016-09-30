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В России не захотели освобождать сына Джемилева

Пятница, 30 сентября 2016, 14:55
Хайсер Джемилев
Скриншот с видео

Суд в России отказался условно освободить Хайсера Джемилева.

Об этом сообщил его защитник Николай Полозов в твиттере.

"Советский райсуд Астрахани отказал в удовлетворении ходатайства об условно досрочном освобождении по Хайсеру Джемилеву", - сообщил он.

"Буду обжаловать", - добавил Полозов.

Как известно, Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи из ружья своего отца.

До аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсер Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на 1,5 года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом РФ.

Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10, поскольку Россия отказалась выдать его Украине по повторному экстрадиций ним запросу.

10 июля 2015 Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение.

Летом 2014 года Хайсер писал заявление об отказе от гражданства РФ в СИЗО Симферополя, приговором Краснодарского краевого суда и постановлением Верховного Суда РФ он также признан гражданином Украины.

Однако в 2016 году осужденный сын лидера крымскотатарского народа повторно написал заявление об отказе от российского гражданства.

Позже в РФ признали украинское гражданство Джемилева.

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