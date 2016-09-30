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Гройсман вибачився перед львів'янами через Зубка

П'ятниця, 30 вересня 2016, 20:58

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вибачився перед львів'янами за те, що віце-прем'єр Геннадій Зубко досі не вирішив питання палаючого терикону "Львівської вугільної компанії".

Про це він заявив в ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії, цитує його прес-служба.

"Я хочу вибачитися за терикон, що два місяці віце-прем'єр-міністр, якому доручив, нічого не зробив, на превеликий жаль. Я зробив йому зауваження з цього приводу з точки зору, що байдужість і безвідповідальність я терпіти не буду. Вибачте, що мій колега так несерйозно поставився до цієї проблеми", - сказав Гройсман.

За словами голови уряду, через бездіяльність Зубка, він був вимушений передоручити це питання віце-прем'єру Володимиру Кістіону.

"Фактично, позавчора ми довели все до логічного завершення", - зазначив Гройсман.

Прем'єр розповів, що 27 вересня уряд вирішив виділити додатквові гроші на врегулювання питання терикону.

Як відомо, 9 вересня Гройсман обурився відмовою віце-прем'єра Геннадія Зубка звітувати перед депутатами щодо терикону і використав жорстку лексику.

Зубко ж пояснив свою перепалку з прем'єром надлишковою емоційністю.

Українська правда

Теми: ГройсманЛьвів
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