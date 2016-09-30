Гройсман извинился перед львовянами за Зубко

Премьер-министр Владимир Гройсман извинился перед львовянами за то, что вице-премьер Геннадий Зубко до сих пор не решил вопрос горящего террикона "Львовской угольной компании".

Об этом он заявил в эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании, цитирует его пресс-служба.

"Я хочу извиниться за террикон, что за два месяца вице-премьер-министр, которому поручил, ничего не сделал, к большому сожалению. Я сделал ему замечание по этому поводу с точки зрения, что равнодушие и безответственность я терпеть не буду. Простите, что мой коллега так несерьезно отнесся к этой проблеме", - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, из-за бездействия Зубко, он был вынужден перепоручить этот вопрос вице-премьеру Владимиру Кистиону.

"Фактически, позавчера мы довели все до логического завершения", - отметил Гройсман.

Премьер рассказал, что 27 сентября правительство решило выделить дополнительные деньги на урегулирование вопроса с терриконом.

Как известно, 9 сентября Гройсман возмутился отказом вице-премьера Геннадия Зубко отчитаться перед депутатами про ситуацию с терриконом, и использовал жесткую лексику.

В то же время Зубко пояснил свою перепалку с премьером избыточной эмоциональностью

Украинская правда