"Влада" Криму: Меджліс – продукт американських спецслужб

"Віце-прем'єр" окупованого Криму Дмитро Полонський вважає, що Держдеп США не визнає рішення російського суду про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, бо дана організація є їх дітищем.

"Як вони можуть відмовитися підтримувати те, що самі створили і самі фінансують. Це їхнє дітище, це їхня улюблена дитина, яку вони плекали ще під час перебування Криму в складі України", - заявив Полонський РИА Новости.

За його словами, США "створювали цей Меджліс як орган протидії російській більшості на території півострова, тим самим вносячи розкол в міжнаціональні відносини на нашому багатонаціональному півострові".

За його словами, Меджліс є продуктом американських спецслужб, які й надалі зацікавлені використовувати його для деструктивної політики щодо кримчан.

Як повідомлялося, Верховний суд Росії в четвер визнав законним рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності.

У свою чергу Держдепартамент США заявив, що не визнає легітимність рішення російського суду.