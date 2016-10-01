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"Влада" Криму: Меджліс – продукт американських спецслужб

Субота, 1 жовтня 2016, 16:38

"Віце-прем'єр" окупованого Криму Дмитро Полонський вважає, що Держдеп США не визнає рішення російського суду про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, бо дана організація є їх дітищем.

"Як вони можуть відмовитися підтримувати те, що самі створили і самі фінансують. Це їхнє дітище, це їхня улюблена дитина, яку вони плекали ще під час перебування Криму в складі України", - заявив Полонський РИА Новости.

За його словами, США "створювали цей Меджліс як орган протидії російській більшості на території півострова, тим самим вносячи розкол в міжнаціональні відносини на нашому багатонаціональному півострові".

За його словами, Меджліс є продуктом американських спецслужб, які й надалі зацікавлені використовувати його для деструктивної політики щодо кримчан.

Як повідомлялося, Верховний суд Росії в четвер визнав законним рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності.

У свою чергу Держдепартамент США заявив, що не визнає легітимність рішення російського суду.

Теми: РосіяКримСШАМеджліскримські татари
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