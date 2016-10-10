У НАТО розкритикували перекидання "Іскандерів" РФ під Калінінград

НАТО різко розкритикувало перекидання Росією оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область, що межує з Польщею і Литвою.

Про це в неділю, 9 жовтня, заявив офіційний представник НАТО, передає DW.

"Розміщення оснащених ядерними боєголовками ракет на кордоні з країнами, що входять до складу Північноатлантичного альянсу, не сприяють зниженню рівня напруженості", - відзначили в НАТО.

"Нам необхідно збільшення, а не зниження рівня прозорості та можливості прогнозування військової діяльності, щоб уникнути інцидентів і ризику непорозумінь", - сказав представник альянсу.

Раніше міністерство оборони РФ підтвердило перекидання ОТРК "Искандер-М" в Калінінградську область. У заяві говорилося, що розміщення ракет відбувається в рамках бойової підготовки Збройних сил.