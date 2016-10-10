В НАТО раскритиковали переброску "Искандеров" РФ под Калининград

НАТО резко раскритиковало переброску Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область, граничащую с Польшей и Литвой.

Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил официальный представитель НАТО, передает DW.

"Размещение оснащенных ядерными боеголовками ракет на границе со странами, входящими в состав Североатлантического альянса, не способствуют снижению уровня напряженности", - отметили в НАТО.

"Нам необходимо увеличение, а не снижение уровня прозрачности и возможности прогнозирования военной деятельности во избежание инцидентов и риска недоразумений", - сказал представитель альянса.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило переброску ОТРК "Искандер-М" в Калининградскую область. В заявлении говорилось, что размещение ракет происходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.