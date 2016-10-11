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Франція хоче суду над Росією за військові злочини в Сирії

Вівторок, 11 жовтня 2016, 06:25

Французький президент Франсуа Олланд допустив можливість висунення проти Росії звинувачень у військових злочинах за її бомбардування другого за величиною сирійського міста Алеппо.

В інтерв'ю французькому телебаченню Олланд сказав, що справа може бути передана на розгляд Міжнародного кримінального суду (МКС), пише BBC.

"Це люди, які сьогодні стають жертвами військових злочинів. Ті, хто робить ці злочини, повинні понести відповідальність за скоєне, в тому числі і в Міжнародному кримінальному суді", - заявив Олланд в інтерв'ю телеканалу TMC.

Раніше Олланд вже дав зрозуміти, що його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, намічена на 19 жовтня, може не відбутися.

"Якщо я все ж прийму його (Путіна), я заявлю йому, що це неприпустимо. Це може також серйозно зашкодити іміджу Росії", - сказав французький лідер.

Із закликом передати "сирійське досьє" у Міжнародний кримінальний суд до членів Ради Безпеки ООН також звернувся Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

В інтерв'ю німецькому виданню DW.com. він звинуватив президента Сирії Башара Асада в загибелі 300 тисяч сирійців.

Держсекретар США Джон Керрі також заявив, що дії Сирії і РФ, які наносять авіаудари по сирійцям, вимагають розслідування як військові злочини.

Як повідомлялося, 8 жовтня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН Росія заблокувала резолюцію Франції про введення режиму припинення вогню в сирійському Алеппо.

Теми: ФранціяСиріясудРосія
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