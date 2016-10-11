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Франция хочет суда над Россией за военные преступления в Сирии

Вторник, 11 октября 2016, 06:25

Французский президент Франсуа Олланд допустил возможность выдвижения против России обвинений в военных преступлениях за ее бомбардировки второго по величине сирийского города Алеппо.

В интервью французскому телевидению Олланд сказал, что дело может быть передано на рассмотрение Международного уголовного суда (МУС), пишет BBC.

"Это люди, которые сегодня становятся жертвами военных преступлений. Те, кто совершает эти преступления, должны понести ответственность за содеянное, в том числе и в Международном уголовном суде", - заявил Олланд в интервью телеканалу TMC.

Ранее Олланд уже дал понять, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, намеченная на 19 октября, может не состояться.

"Если я все же приму его (Путина), я заявлю ему, что это недопустимо. Это может также серьезно повредить имиджу России", - сказал французский лидер.

С призывом передать "сирийское досье" в Международный уголовный суд к членам Совета Безопасности ООН также обратился Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

В интервью немецкому изданию DW.com. он обвинил президента Сирии Башара Асада в гибели 300 тысяч сирийцев.

Госсекретарь США Джон Керри также заявил, что действия Сирии и РФ, которые наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

Как сообщалось, 8 октября на экстренном заседании Совбеза ООН Россия заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Темы: ФранцияСириясудРосcия
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