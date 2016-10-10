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ЗМІ: Україна не погоджувалася на участь у саміті "Нормандської четвірки"

Понеділок, 10 жовтня 2016, 23:23

Українська сторона не давала згоду на проведення зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.

"Україна не давала згоду на участь в саміті "Нормандської четвірки". Поки не буде узгоджена "дорожня карта", яка передбачатиме виконання умов безпеки Мінська Росією, така зустріч не відбудеться", - розповів співрозмовник агентства, близький до переговорного процесу.

У понеділок деякі ЗМІ повідомили про нібито згоду української сторони взяти участь у зустрічі "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Парижі.

Теми: міжнародна спільнотаміжнародні відносини
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